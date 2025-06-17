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Новости по тегу #Роман Бондарук

В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр – 2025
17 июня 2025 19:41

В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр – 2025

В Минске количество присоединившихся к БРСМ превысило 120 тыс. человек
07 апреля 2025 17:52

В Минске количество присоединившихся к БРСМ превысило 120 тыс. человек

Сделали всё очень красиво – минчанка рассказала, как депутат помог решить проблему с детской площадкой
28 марта 2025 14:52

Сделали всё очень красиво – минчанка рассказала, как депутат помог решить проблему с детской площадкой

Насколько Конституция важна для белорусской молодёжи? Мнение депутата
14 марта 2025 14:26

Насколько Конституция важна для белорусской молодёжи? Мнение депутата

Какие проекты БРСМ реализует к юбилею Победы – ответил депутат Мингорсовета
14 марта 2025 14:24

Какие проекты БРСМ реализует к юбилею Победы – ответил депутат Мингорсовета

Какова основная стратегия молодёжной политики в Минске на ближайшие годы? Ответил Роман Бондарук
14 марта 2025 14:20

Какова основная стратегия молодёжной политики в Минске на ближайшие годы? Ответил Роман Бондарук

В преддверии Дня Конституции 40 юношей и девушек получили паспорта в Минской городской ратуше
12 марта 2025 18:06

В преддверии Дня Конституции 40 юношей и девушек получили паспорта в Минской городской ратуше

В Минске прошло заседание городского штаба студенческих отрядов
05 февраля 2025 17:43

В Минске прошло заседание городского штаба студенческих отрядов

Патриотический караоке-баттл и открытие арт-объектов. Чего ещё ждать от «Марафона единства» в Минске?
16 января 2025 11:08

Патриотический караоке-баттл и открытие арт-объектов. Чего ещё ждать от «Марафона единства» в Минске?

В Минске выбрали студента года – победительницей стала Дарья Васильева из Академии управления
29 ноября 2024 17:45

В Минске выбрали студента года – победительницей стала Дарья Васильева из Академии управления

В 2024-м в составе студенческих отрядов уже трудоустроено более 17 тысяч молодых людей
19 ноября 2024 18:36

В 2024-м в составе студенческих отрядов уже трудоустроено более 17 тысяч молодых людей

Молодёжь Минска помогает подготовить территорию под строительство Национального исторического музея
23 октября 2024 20:58

Молодёжь Минска помогает подготовить территорию под строительство Национального исторического музея