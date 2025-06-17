Новости по тегу #Роман Бондарук

Стартовал он с городского марафона «Труд во благо столицы!» Студенты вузов и колледжей, а также руководство города возложили венки к стеле «Минск – город-герой».
В ратуше прошел Пленум Минского городского комитета БРСМ, где обсудили планы на 2025-й и подвели итоги работы.
Все-таки дети – это наше молодое поколение, и нам хочется, чтобы детки могли заниматься в безопасном месте.
Человек должен понимать, что уже с сегодняшнего дня начинается такая зона ответственности, когда есть основной, самый главный документ, который на протяжении всей жизни будет храниться с каждым человеком.
Наша главная задача – чтобы человек, который проезжает по той или иной улице, он конкретно знал, что за герой Великой Отечественной войны.
Трудовая занятость – это уникальная возможность не просто заработать, это уникальная возможность даже попробовать себя в той или иной профессии.
Все они отличники учебы и победители конкурсов и олимпиад. Первый главный документ ребятам вручили заслуженные люди и общественные деятелей нашей страны.
Участвовали представители администраций районов, вузов, колледжей и БСРМ.
В Минске с 20 числа будет дан старт «Марафону единства» и продлится по 25 января.
За звание боролись 12 человек. Две недели участники готовились к гранд-финалу: посещали мастер-классы и изучали искусство дефиле. Творческое состязание прошло под концепцией «Трансформация».
До 1 декабря для студотрядовцев будет сформирован банк вакансий от нанимателей столицы. Сейчас идет сбор и аналитика информации.
Новое здание Национального исторического музея и парк Народного единства разместятся на участке между проспектом Победителей – улицей Орловской и рекой Свислочь.
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