«Сделано очень многое». Как решения, принятые на третьем съезде ВНС, повлияли на развитие Беларуси?

Новости Беларуси. Развитие регионов. Эта тема всегда в центре внимания Всебелорусского народного собрания. В частности, впервые тезис о том, что необходимо развивать малые и средние города страны, звучал на третьем народном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стояла задача сделать каждый уголок Беларуси комфортным для проживания. Какие еще решения были приняты на третьем съезде? Рассказываем в проекте «Верховенство народного слова».

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

2006 год, начало марта. В Минск приезжают делегаты уже третьего Всебелорусского народного собрания. Это люди разных профессий и возрастов. 2,5 тысячи человек представляют свои коллективы. Очередной план развития страны принимается не просто в совете с народом, а самим народом. Начало 90-х для аграриев было сложным временем. Справиться удалось в том числе благодаря решениям I ВНС Среди тех, кто приехал тогда в столицу, молодой руководитель сельхозпредприятия Василий Афанасьевич Ревяко. Работать в родной «Прогресс» пришел еще студентом. С тех пор и прикипел душой к этим местам. Небольшой поселок в 12 километрах от областного центра Вертилишки был известен на весь Советский Союз. Начало 90-х для аграриев было полно испытаний. Благодаря курсу, взятому на первом ВНС, и ставке на развитие сельского хозяйства предприятие быстро вновь стало на ноги. Третий съезд Всебелорусского народного собрания – это уже возможность поделиться опытом. Оголтелые девяностые и бешеная инфляция! Как и когда проводили I Всебелорусское народное собрание? Читайте здесь.

Василий Ревяко, Герой Беларуси, делегат III Всебелорусского народного собрания:

Что лучше сделать в сельском хозяйстве для того, чтобы оно динамично развивалось? И вот это было интересно – те ростки нового, передового, то, что было в стране, улавливать там, на этом народном сходе и взять для себя. Товары под маркой «Сделано в Беларуси» становятся узнаваемыми за рубежом Если в 1996 году только определяли курс, как двигаться дальше, то к третьему ВНС уже гордились успехами. На фоне 90-х, а это застой производства, тотальный дефицит товаров, инфляция более 2 300 % за год – достигнутое кажется невозможным, но белорусы не только преодолели кризис – шагнули уверенно вперед. Продовольствие, экспорт, жилье, инновации и инвестиции – идем не только по четко заданным векторам, двигаемся и в других направлениях. За первые 10 лет с первого ВНС удалось удвоить валовой внутренний продукт, полностью решить продовольственную проблему, увеличить выпуск промышленной продукции, экспорт вырос почти в три раза. Товары под маркой «Сделано в Беларуси» становятся узнаваемыми за рубежом. «Доверие к Президенту было очень высокое». Как проходил II форум ВНС и какие приоритеты были поставлены?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

С 1994 по 2000 годы шла работа по восстановлению кооперационных связей, чтобы наши крупные предприятия, такие как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, БелАЗ, работали более-менее на полную мощность. Потому что люди не имели на тот момент работы, предприятия работали в лучшем случае на 20-30 % от своих мощностей. И таким образом в 2001 году впервые Беларусь достигла уровня 1990 года. И когда мы говорим о третьем Всебелорусском собрании, именно с этой пятилетки, с 2006-го по 2011 год, мы стали превышать тот уровень роста, который был в 1990 году до развала Союза. То есть мы достигли и пошли развиваться. Рост зарплат и пенсий, социальная политика, образование, культура, спорт, здравоохранение. Что решают на ВНС? Растут зарплаты и пенсии. Забота о многодетных семьях, инвалидах. Образование, культура, спорт, здравоохранение. Развитие всех отраслей экономики – процесс непрерывный. И важную роль в этом успехе именно у Всебелорусского народного собрания. Найдена уникальная всенародная форма общения, которая позволяет прямо говорить о проблемах и находить пути их решения.

На первом ВНС в прямом смысле решалась судьба государства – его делегаты вместе выработали эволюционный курс развития страны и определили базовые принципы социально-экономического развития.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого, делегат III Всебелорусского народного собрания:

Отработали систему государственного управления: президентская структура, президентская власть, ответственность, кадры. И пошли потихоньку. Так бы все сломалось. Как появился лозунг «государство для народа»? Свою исключительную эффективность доказал и второй съезд. Экономика работает. И вполне можно отказаться от такой формы, как ВНС. Но! Неизменный принцип Беларуси – социально ориентированное государство. В центре внимания человек и его проблемы. Диалог между властью и людьми строится в первую очередь на доверии. Один из примеров эффективной обратной связи и есть Всебелорусское народное собрание, где особо чувствуется взаимная ответственность за судьбу Отечества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами построили суверенное государство. Теперь нам надо сделать его как можно более удобным для жизни наших людей, поэтому главный девиз следующей пятилетки – это государство для народа, для нашего человека. Это важный тезис, которому останутся верны, как бы ни складывались обстоятельства. Государство для народа – это современная суверенная политика Беларуси. Защищенным должен ощущать себя каждый житель страны. Для обеспечения достойной жизни и развития создаются необходимые условия. И даже в самые сложные периоды государство не отступает от взятых обязательств: прежде всего социальная справедливость, равные права и возможности, национальные, культурные ценности и традиционный уклад жизни.

Михаил Русый:

Что касается социальной сферы, на каждом Всебелорусском собрании, каждый год в Послании глава государства пытается эту тему держать на таком контроле. Потому что обеспечение жильем, создание рабочих мест, детские садики, достойное содержание – это основа жизни страны. Это все у нас, все в Беларуси, не где-то. Это мы сделали! Участники третьего ВНС обсуждают проблемы не только в экономике. Экология, здравоохранение, образование – все, что волнует людей. Говорят о повышении престижа профессии учителя и об организации внешкольного досуга учащихся, о заботе государства о Вооруженных Силах. Главное – созидать. Создавать уют и красоту для себя, беречь и сохранять то, что создавалось целыми поколениями. Слишком много разрушений было в истории Беларуси. Достаточно вспомнить послевоенные годы, когда города в буквальном смысле восстанавливали из пепла. В 90-х белорусы вновь чуть не потеряли собственное государство, и для этого прикладывали немало усилий те, кто так настаивал на тотальной приватизации. Белорусы выстояли. Сохранили страну. Теперь важно с каждым годом приумножать сделанное. Понятно, что не все сразу. Но и на тот момент, в 2006-м, это уже не просто слова, а реальные дела, которые заметны даже в малых населенных пунктах. О чем говорил летчик-космонавт Петр Климук на третьем ВНС? Вот и летчик-космонавт Петр Ильич Климук на третьем ВНС отмечал, как преобразилась его родная Комаровка.

Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Это была такая забитая деревня, что даже трудно представить. Сейчас эта деревня Комаровка (Томашовка) не хуже, чем Звездный городок. Построена птицефабрика рядом с Комаровкой. Птицефабрика одна из самых мощных, да и люди работают. Там работает около тысячи человек. Даже из Бреста приезжают в деревню, чтобы работать. Приятно. Собрание всегда когда проходит, на собрании поднимаются большие вопросы. Действительно, Президент докладывает, что сделано за этот промежуток времени. А сделано очень многое. Я два раза принимал участие в ВНС. Конечно, очень приятно. На третьем собрании четко звучит тезис сделать государство удобным для жизни людей в каждом уголке Беларуси. На повестке – программа возрождения деревни, развитие малых и средних городов. Повысить престиж села и рейтинг аграрной отрасли, развернуть отток жителей и создать инфраструктуру для удобной жизни и работы в сельской местности. Новый тип населенного пункта – агрогородок – уникальные поселки, в которых предусмотрено возведение жилья, магазинов, детских садов, газификация, водоснабжение, строительство дорог. Именно агрогородком через пару лет и станет Томашовка – родные места Петра Климука. Отремонтируют и школу, где учился знаменитый земляк. А еще через пару лет в местном музее космонавтики откроют новую экспозицию, где расскажут о космических достижениях уже суверенной Беларуси. Они станут возможны благодаря сделанной ставке на науку. Об этом говорили и на третьем ВНС. Петр Климук: Беларусь для космоса много сделала Решением Президента государство взяло под крыло Академию наук. Она получила национальный статус. С 2004 года НАН уже координировала в том числе космическую деятельность. 22 июля 2012-го белорусский спутник вышел на орбиту. В этот день около 11 часов утра наша страна получила его первый сигнал и вошла в клуб космических держав. Вот так сохранят научные коллективы и дадут стимул для развития космической отрасли в стране. Это будущее. Петр Климук:

Беларусь для космоса тоже много сделала. Космические аппараты, все то, что фотографирует, все сделано в Беларуси. Это дистанционное зондирование земли, да и Беларусь вместе с китайцами сделала спутник связи, а сейчас и дальше продолжаются все направления. И Академия наук Беларуси, и Академия наук России – это два очень близких партнера.