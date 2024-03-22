«Сделано очень многое». Как решения, принятые на третьем съезде ВНС, повлияли на развитие Беларуси?
Новости Беларуси. Развитие регионов. Эта тема всегда в центре внимания Всебелорусского народного собрания. В частности, впервые тезис о том, что необходимо развивать малые и средние города страны, звучал на третьем народном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стояла задача сделать каждый уголок Беларуси комфортным для проживания.
Какие еще решения были приняты на третьем съезде? Рассказываем в проекте «Верховенство народного слова».
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
2006 год, начало марта. В Минск приезжают делегаты уже третьего Всебелорусского народного собрания. Это люди разных профессий и возрастов. 2,5 тысячи человек представляют свои коллективы. Очередной план развития страны принимается не просто в совете с народом, а самим народом.
Начало 90-х для аграриев было сложным временем. Справиться удалось в том числе благодаря решениям I ВНС
Среди тех, кто приехал тогда в столицу, молодой руководитель сельхозпредприятия Василий Афанасьевич Ревяко. Работать в родной «Прогресс» пришел еще студентом. С тех пор и прикипел душой к этим местам. Небольшой поселок в 12 километрах от областного центра Вертилишки был известен на весь Советский Союз. Начало 90-х для аграриев было полно испытаний. Благодаря курсу, взятому на первом ВНС, и ставке на развитие сельского хозяйства предприятие быстро вновь стало на ноги. Третий съезд Всебелорусского народного собрания – это уже возможность поделиться опытом.
Оголтелые девяностые и бешеная инфляция! Как и когда проводили I Всебелорусское народное собрание? Читайте здесь.
Василий Ревяко, Герой Беларуси, делегат III Всебелорусского народного собрания:
Что лучше сделать в сельском хозяйстве для того, чтобы оно динамично развивалось? И вот это было интересно – те ростки нового, передового, то, что было в стране, улавливать там, на этом народном сходе и взять для себя.
Товары под маркой «Сделано в Беларуси» становятся узнаваемыми за рубежом
Если в 1996 году только определяли курс, как двигаться дальше, то к третьему ВНС уже гордились успехами. На фоне 90-х, а это застой производства, тотальный дефицит товаров, инфляция более 2 300 % за год – достигнутое кажется невозможным, но белорусы не только преодолели кризис – шагнули уверенно вперед. Продовольствие, экспорт, жилье, инновации и инвестиции – идем не только по четко заданным векторам, двигаемся и в других направлениях. За первые 10 лет с первого ВНС удалось удвоить валовой внутренний продукт, полностью решить продовольственную проблему, увеличить выпуск промышленной продукции, экспорт вырос почти в три раза. Товары под маркой «Сделано в Беларуси» становятся узнаваемыми за рубежом.
«Доверие к Президенту было очень высокое». Как проходил II форум ВНС и какие приоритеты были поставлены?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
С 1994 по 2000 годы шла работа по восстановлению кооперационных связей, чтобы наши крупные предприятия, такие как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, БелАЗ, работали более-менее на полную мощность. Потому что люди не имели на тот момент работы, предприятия работали в лучшем случае на 20-30 % от своих мощностей. И таким образом в 2001 году впервые Беларусь достигла уровня 1990 года. И когда мы говорим о третьем Всебелорусском собрании, именно с этой пятилетки, с 2006-го по 2011 год, мы стали превышать тот уровень роста, который был в 1990 году до развала Союза. То есть мы достигли и пошли развиваться.
Рост зарплат и пенсий, социальная политика, образование, культура, спорт, здравоохранение. Что решают на ВНС?
Растут зарплаты и пенсии. Забота о многодетных семьях, инвалидах. Образование, культура, спорт, здравоохранение. Развитие всех отраслей экономики – процесс непрерывный. И важную роль в этом успехе именно у Всебелорусского народного собрания. Найдена уникальная всенародная форма общения, которая позволяет прямо говорить о проблемах и находить пути их решения.
На первом ВНС в прямом смысле решалась судьба государства – его делегаты вместе выработали эволюционный курс развития страны и определили базовые принципы социально-экономического развития.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого, делегат III Всебелорусского народного собрания:
Отработали систему государственного управления: президентская структура, президентская власть, ответственность, кадры. И пошли потихоньку. Так бы все сломалось.
Как появился лозунг «государство для народа»?
Свою исключительную эффективность доказал и второй съезд. Экономика работает. И вполне можно отказаться от такой формы, как ВНС. Но! Неизменный принцип Беларуси – социально ориентированное государство. В центре внимания человек и его проблемы. Диалог между властью и людьми строится в первую очередь на доверии. Один из примеров эффективной обратной связи и есть Всебелорусское народное собрание, где особо чувствуется взаимная ответственность за судьбу Отечества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы с вами построили суверенное государство. Теперь нам надо сделать его как можно более удобным для жизни наших людей, поэтому главный девиз следующей пятилетки – это государство для народа, для нашего человека.
Это важный тезис, которому останутся верны, как бы ни складывались обстоятельства. Государство для народа – это современная суверенная политика Беларуси. Защищенным должен ощущать себя каждый житель страны. Для обеспечения достойной жизни и развития создаются необходимые условия. И даже в самые сложные периоды государство не отступает от взятых обязательств: прежде всего социальная справедливость, равные права и возможности, национальные, культурные ценности и традиционный уклад жизни.
Михаил Русый:
Что касается социальной сферы, на каждом Всебелорусском собрании, каждый год в Послании глава государства пытается эту тему держать на таком контроле. Потому что обеспечение жильем, создание рабочих мест, детские садики, достойное содержание – это основа жизни страны. Это все у нас, все в Беларуси, не где-то. Это мы сделали!
Участники третьего ВНС обсуждают проблемы не только в экономике. Экология, здравоохранение, образование – все, что волнует людей. Говорят о повышении престижа профессии учителя и об организации внешкольного досуга учащихся, о заботе государства о Вооруженных Силах. Главное – созидать. Создавать уют и красоту для себя, беречь и сохранять то, что создавалось целыми поколениями.
Слишком много разрушений было в истории Беларуси. Достаточно вспомнить послевоенные годы, когда города в буквальном смысле восстанавливали из пепла. В 90-х белорусы вновь чуть не потеряли собственное государство, и для этого прикладывали немало усилий те, кто так настаивал на тотальной приватизации. Белорусы выстояли. Сохранили страну. Теперь важно с каждым годом приумножать сделанное. Понятно, что не все сразу. Но и на тот момент, в 2006-м, это уже не просто слова, а реальные дела, которые заметны даже в малых населенных пунктах.
О чем говорил летчик-космонавт Петр Климук на третьем ВНС?
Вот и летчик-космонавт Петр Ильич Климук на третьем ВНС отмечал, как преобразилась его родная Комаровка.
Петр Климук, космонавт, дважды Герой Советского Союза:
Это была такая забитая деревня, что даже трудно представить. Сейчас эта деревня Комаровка (Томашовка) не хуже, чем Звездный городок. Построена птицефабрика рядом с Комаровкой. Птицефабрика одна из самых мощных, да и люди работают. Там работает около тысячи человек. Даже из Бреста приезжают в деревню, чтобы работать. Приятно. Собрание всегда когда проходит, на собрании поднимаются большие вопросы. Действительно, Президент докладывает, что сделано за этот промежуток времени. А сделано очень многое. Я два раза принимал участие в ВНС. Конечно, очень приятно.
На третьем собрании четко звучит тезис сделать государство удобным для жизни людей в каждом уголке Беларуси. На повестке – программа возрождения деревни, развитие малых и средних городов. Повысить престиж села и рейтинг аграрной отрасли, развернуть отток жителей и создать инфраструктуру для удобной жизни и работы в сельской местности. Новый тип населенного пункта – агрогородок – уникальные поселки, в которых предусмотрено возведение жилья, магазинов, детских садов, газификация, водоснабжение, строительство дорог. Именно агрогородком через пару лет и станет Томашовка – родные места Петра Климука. Отремонтируют и школу, где учился знаменитый земляк. А еще через пару лет в местном музее космонавтики откроют новую экспозицию, где расскажут о космических достижениях уже суверенной Беларуси. Они станут возможны благодаря сделанной ставке на науку. Об этом говорили и на третьем ВНС.
Петр Климук: Беларусь для космоса много сделала
Решением Президента государство взяло под крыло Академию наук. Она получила национальный статус. С 2004 года НАН уже координировала в том числе космическую деятельность. 22 июля 2012-го белорусский спутник вышел на орбиту. В этот день около 11 часов утра наша страна получила его первый сигнал и вошла в клуб космических держав. Вот так сохранят научные коллективы и дадут стимул для развития космической отрасли в стране. Это будущее.
Петр Климук:
Беларусь для космоса тоже много сделала. Космические аппараты, все то, что фотографирует, все сделано в Беларуси. Это дистанционное зондирование земли, да и Беларусь вместе с китайцами сделала спутник связи, а сейчас и дальше продолжаются все направления. И Академия наук Беларуси, и Академия наук России – это два очень близких партнера.
Вернувшись домой, делегат третьего ВНС Ревяко возьмет на вооружение самые лучшие достижения в сельском хозяйстве. Еще через пару лет СПК будет одним из самых передовых аграрных предприятий. Сами Вертелишки станут агрогородком с развитой инфраструктурой.
Кстати, здесь недавно открыли кабинет спелеотерапии. СПК оказал поддержку амбулатории. И это уже традиция у местного сельхозпредприятия – открывать новые объекты, облагораживать городок, совершенствовать инфраструктуру. Аграрный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность страны и экспорт, плюс промышленность, наука, образование и многие другие сферы, которые работают как один слаженный организм. Даже в период санкционного давления Запада белорусы доказали свою самостоятельность.
Михаил Русый:
Каждый десятый трактор в мире белорусский, каждый третий большегрузный автомобиль белорусский. Глава государства сохранил все основополагающие производства. Тот же калий сколько было продать. Сейчас еще два комбината построили. Два года западники с ума сходят. Сегодня поднялись все фермеры Европы – им жить не за что. Они же получали наши удобрения, они дешевее, ГСМ дешевле. Рынки были доступны. Тоже польское яблоко мы не закрывали, люди торговали. Мы туда свою продукцию завозили. Все остановилось! И сегодня никто к этим фермерам не выходит. Граница блокирована – премьер не идет к фермерам. Где власть, где демократия?
ВНС – это мощная традиция, заложенная в Беларуси десятилетия назад
Белорусская традиция – бережно сохранять лучшее и приумножать достигнутое и быть в тренде технологий. Принятые на третьем ВНС решения будут способствовать динамичному развитию всех сфер жизни. Новые проекты будут реализованы в науке, на предприятиях, в образовании. Благодаря переоснащению и модернизации поликлиник и больниц медики освоят новые высокотехнологичные операции. В 2008 году проведут первую трансплантацию, но это уже итоги следующей программы социально-экономического развития страны.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
III Всебелорусское народное собрание доказало, что народный форум – это мощная традиция, заложенная десятилетия назад. Она окрепла и стала неотъемлемым атрибутом государственности. Делегаты очередного собрания соберутся через пять лет, чтобы подвести итоги и поставить очередные цели.