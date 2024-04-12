Кто из мировых знаменитостей покупает одежду в секонд-хендах?

Похаживают на барахолки и западные селебрити. Джулию Робертс часто называют пионером гламурного секонд-хенда. На церемонии вручения премии «Оскар» 2001 года она прошла по красной дорожке в винтажном платье от известного кутюрье, рассказали в программе «В поисках истины».

Ничего необычного, кроме того, что этот наряд актриса присмотрела не в модном доме, а в секонд-хенде.