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Кто из мировых знаменитостей покупает одежду в секонд-хендах?

12 апреля 2024 16:24
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Похаживают на барахолки и западные селебрити. Джулию Робертс часто называют пионером гламурного секонд-хенда. На церемонии вручения премии «Оскар» 2001 года она прошла по красной дорожке в винтажном платье от известного кутюрье, рассказали в программе «В поисках истины».

Ничего необычного, кроме того, что этот наряд актриса присмотрела не в модном доме, а в секонд-хенде.

Кто из мировых знаменитостей покупает одежду в секонд-хендах? -1

Это был фурор во всех смыслах. В тот вечер платье было признано одним из лучших. Таким образом, даже звезды Голливуда с миллионами на счетах проявляют заботу об экологии. Об идеи вторичного потребления заговорили в голос.

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# Знаменитости # общество

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