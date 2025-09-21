Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК прибыл в Беларусь с визитом

Беларусь и Китай динамично продвигаются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Китай динамично продвигаются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Укреплению связей между странами послужит и визит в нашу страну члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, который прибыл к нам накануне. Он проведет ряд встреч с руководством Беларуси, пообщается с коллегами из Комитета государственного контроля и представителями китайского бизнеса, которые работают в Беларуси. Запланирована и поездка в индустриальный парк «Великий камень».