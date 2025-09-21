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Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК прибыл в Беларусь с визитом

21 сентября 2025 07:31
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Беларусь и Китай динамично продвигаются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК прибыл в Беларусь с визитом-2

Укреплению связей между странами послужит и визит в нашу страну члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си, который прибыл к нам накануне. Он проведет ряд встреч с руководством Беларуси, пообщается с коллегами из Комитета государственного контроля и представителями китайского бизнеса, которые работают в Беларуси. Запланирована и поездка в индустриальный парк «Великий камень».

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Китай

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