Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК прибыл в Беларусь с визитом

Уже без «молочных войн» – как часто спорят из-за стандартов в ЕАЭС? Рассказали в Госстандарте

Стараемся всегда найти компромисс, но иногда документы очень много ходят по кругу, потому что пять стран, нужно учесть интересы каждой. Причем каждая пытается учесть свои национальные интересы для того, чтобы их сгармонизировать. И очень много редакций пишется, и каждая отрабатывается.