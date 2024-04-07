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Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД

07 апреля 2024 17:55
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В четверг, 4 апреля, все ждали громких назначений. Понятно, что в свете последних политических событий – а это выборы в Палату представителей, в Совет Республики, которые прошли, кстати, на этой неделе, их окончательные результаты узнаем 9 апреля, – много топовых должностей стали вакантными. Но в этот раз глава государства взялся за местную вертикаль. В списке назначенцев: от замов губернаторов до руководителей городского уровня. Общая картина формируется именно из этих персоналий, и глава государства считает важным обратиться и к ним лично, и в их лице к тем, кто работу пока не сменил.

Лукашенко – новым руководителям: какие бы ни были у нас отношения, вы должны быть государственными людьми. Подробности.

Не будем повторять кадры из Гродненской области, где звучала критика. Освежим в памяти лишь общий посыл: не расслабляться! Изъяны можно найти и у первого, и у 21-го региона. Вопрос в другом: на местах видят эти проблемы или предпочитают закрывать на них глаза? К слову, в этот раз больше всего кадровых перестановок произошло в Брестской области. Возможно, это результат или его отсутствие. В любом случае важна эффективность.

Алена Сырова в программе «Неделя» сложила общий политический пазл из всего увиденного и услышанного.

Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Так вышло, что две недели кряду глава государства с рабочим визитом прилетал в Гродно и область. Сначала в рамках внезапной проверки боеготовности нашей армии, а после во время закладки капсулы на площадке строительства новой клинической больницы. Давно обещал – приехал. Так что никакой конспирологии. Хотя некоторым выгодно считать этот регион обделенным вниманием со стороны главы государства. Но давайте посмотрим на факты.

Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД-4

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Александр Григорьевич, от всех жителей Гродненской области хочу выразить огромные слова благодарности. В рамках вашего указа: поликлиника, школы, физиатрия, новые дороги, МЧС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давай без благодарности. Ты думал, я считаю, что Гродно не наш город? Это больше чем наш. И те пускай знают, что Гродно – это наш и мы никому его не отдадим, даже миллиметра.

Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД-7

– Вы очень редко вспоминаете, какую поддержку для населения оказываете. Я когда людям говорю, что финансирование системы здравоохранения в нашей стране в шесть раз больше, чем финансирование МВД, у многих это вызывает большое удивление. А я считаю, что кроме здравоохранения есть образование.
– Не говори громко, а то министр внутренних дел завтра придет за деньгами.
– Скажу больше: в два раза больше, чем МВД и Минобороны вместе взятые.

Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД-10

Вопрос в том, как эти ресурсы использовать. Можно долго рассуждать о плодородности земель, ландшафтах и задатках. И все же даже при идеальном, казалось бы, соотношении, есть нюансы.

Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД-13

Алена Сырова:
Свои проблемы, наверное, надо видеть. Вы так говорите, что первый регион. Гродно и Брест себя традиционно считают самыми успешными, и во многих отраслях это действительно так. Но в Гродненской области нашлись камни на полях, я не только о них, но и глобально. Что у вас?

Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД-16

Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Есть в том числе и те предприятия, которые находятся в не очень хорошем на сегодняшний момент положении. Но открылись вместе с санкциями для Российской Федерации, для Республики Беларусь новые возможности. Это замещение товаров, ранее импортируемых из Европейского союза в Россию (подробнее здесь).

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Владимир Караник

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