Караник: здравоохранение в Беларуси финансируется в 6 раз больше, чем МВД

В четверг, 4 апреля, все ждали громких назначений. Понятно, что в свете последних политических событий – а это выборы в Палату представителей, в Совет Республики, которые прошли, кстати, на этой неделе, их окончательные результаты узнаем 9 апреля, – много топовых должностей стали вакантными. Но в этот раз глава государства взялся за местную вертикаль. В списке назначенцев: от замов губернаторов до руководителей городского уровня. Общая картина формируется именно из этих персоналий, и глава государства считает важным обратиться и к ним лично, и в их лице к тем, кто работу пока не сменил. Лукашенко – новым руководителям: какие бы ни были у нас отношения, вы должны быть государственными людьми. Подробности. Не будем повторять кадры из Гродненской области, где звучала критика. Освежим в памяти лишь общий посыл: не расслабляться! Изъяны можно найти и у первого, и у 21-го региона. Вопрос в другом: на местах видят эти проблемы или предпочитают закрывать на них глаза? К слову, в этот раз больше всего кадровых перестановок произошло в Брестской области. Возможно, это результат или его отсутствие. В любом случае важна эффективность. Алена Сырова в программе «Неделя» сложила общий политический пазл из всего увиденного и услышанного.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Так вышло, что две недели кряду глава государства с рабочим визитом прилетал в Гродно и область. Сначала в рамках внезапной проверки боеготовности нашей армии, а после во время закладки капсулы на площадке строительства новой клинической больницы. Давно обещал – приехал. Так что никакой конспирологии. Хотя некоторым выгодно считать этот регион обделенным вниманием со стороны главы государства. Но давайте посмотрим на факты.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Александр Григорьевич, от всех жителей Гродненской области хочу выразить огромные слова благодарности. В рамках вашего указа: поликлиника, школы, физиатрия, новые дороги, МЧС. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давай без благодарности. Ты думал, я считаю, что Гродно не наш город? Это больше чем наш. И те пускай знают, что Гродно – это наш и мы никому его не отдадим, даже миллиметра.

– Вы очень редко вспоминаете, какую поддержку для населения оказываете. Я когда людям говорю, что финансирование системы здравоохранения в нашей стране в шесть раз больше, чем финансирование МВД, у многих это вызывает большое удивление. А я считаю, что кроме здравоохранения есть образование.

– Не говори громко, а то министр внутренних дел завтра придет за деньгами.

– Скажу больше: в два раза больше, чем МВД и Минобороны вместе взятые.

Вопрос в том, как эти ресурсы использовать. Можно долго рассуждать о плодородности земель, ландшафтах и задатках. И все же даже при идеальном, казалось бы, соотношении, есть нюансы.