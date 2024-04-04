Лукашенко – новым руководителям: какие бы ни были у нас отношения, вы должны быть государственными людьми

Главная задача вертикали – защитить суверенную и независимую страну, а для бизнеса нет друзей и врагов, есть интересы. Об этом заявил Президент Беларуси сегодня, принимая кадровые решения. В списке кандидатов для согласования назначения 10 фамилий и столько же позиций: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы». Подробности.

Ряд назначений и в местной вертикали власти. Так, Дмитрий Городецкий назначен первым замом председателя Брестского облисполкома. Он будет курировать аграрный профиль. Здесь же в ответе за экономические вопросы в должности заместителя будет Михаил Баценко. В Миноблисполкоме новый зам по социальной сфере, им стал Александр Ильясевич. Максим Антонюк возглавит Барановичский горисполком. Сергей Абирало будет развивать Докшицкий район. Председателем Пинского райисполкома назначен Сергей Созончук. Главой администрации Московского района Бреста будет Александр Прадун, соответствующую должность в Октябрьском районе Витебска займет Владимир Белевич.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Год политический. До вас 2 часа читаю обычно почту разную: от СМИ (аналитику) до докладов внешней разведки, спецслужб и прочее. Мужики, все сконцентрировано на том, чтобы найти путь нас свалить. Какие бы ни были у нас с вами отношения – я вас ругал, снимал с работы и прочее – вы должны быть государственными людьми. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить своим трудом, кровью, потом и своей жизнью.