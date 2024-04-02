Лукашенко: мы готовимся к войне – я же об этом говорю откровенно – но никому не угрожаем

Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы не просто возводим новое здание, мы вступаем, можно сказать философски, в диалог с новыми поколениями белорусов, с теми, кто придет после нас. И в целом все, что создано, построено и модернизировано нашими руками за годы независимости – это наше послание в будущее. Мы хотим, чтобы белорусы жили, заводили семьи, учились, работали, отдыхали в красивых, уютных, комфортных городах и селах. Делаем все, чтобы у каждого была возможность получить, прежде всего, достойное образование. Мы созидаем порой не благодаря чему-то, а вопреки жизненным обстоятельствам. Вы представляете, какие трудности нам приходится сейчас преодолевать? Я, конечно, правительству, чиновникам запретил говорить о санкциях. Какая разница нашим людям: есть санкции, нет санкций? Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас. И мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали. Ну, и могли содержать семью, своих деток. И деткам надо тоже шевелиться, надо детей приучать.

Все свои возможности мы всегда используем для созидания, укрепление обороноспособности – мера вынужденная и актуальная. Правда, преподносится это по-разному. О наших приоритетах и пути независимой Беларуси мы оставляем послания. Они адресованы и нашим потомкам, и нашим соседям с другого берега.

Александр Лукашенко:

Не будем вкалывать – погибнем. Другого нет пути. Труд еще не нашли возможность чем-то заменить. Вот как хотите меня понимать. Главное – возможность. Государство должно предоставить возможность. Ловить рыбу – вот вам, еще удочку помоги, дай. Но вы ловите. Забота о детях, внуках, всех, кто продолжит наш род, всех, кто придет после нас – суть сегодняшнего момента и суть идеи сегодняшнего мероприятия.

Мы хотим построить свое мирное будущее, и мы настроены только на созидание. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне. Я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира? Готовься к войне. Не я придумал. Мы никому ничего не угрожаем. Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту, дай бог, обработать, чтобы камней меньше было.

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