Лукашенко: некоторые уезжают, а зубок лечить к нам едут – урегулируем сейчас этот вопрос

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жаль, конечно, что некоторые уезжают. Но мы никого не держим. Но я помню, бывший мэр Гродно, это он мне, ехали в автомобиле пару лет назад, я говорю: ну вот, люди у тебя уезжают, что-то тут не так. Он говорит: Александр Григорьевич, уезжать-то они уезжают, а вот, дословно, зубок вылечить они к нам едут. Там дороговато. Я должен вам сказать, что мы урегулируем сейчас этот вопрос. Не глядя там на президентские выборы, электоральную кампанию, мы урегулируем. Потому что вы должны понимать, что они зубок приезжают сюда по дешевке лечить и прочие болезни за наш счет, за ваш счет. Налоги-то вы платите как физическое лицо, и предприятия ваши тоже платят налоги. Они проезжают по дешевке подлечиться.

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