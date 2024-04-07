Союзное государство – давно не формальность. Марианна Щёткина об истории отношений Беларуси и России

Освоение космоса – это научное направление объединяет Беларусь и Россию не годы, а десятилетия. В 1999-м стартовала первая союзная космическая программа. А дальше больше. Появились общие проекты в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас и вовсе интеграция проявилась во всей красе. Вместе с руководителем Постоянного комитета Союзного государства в Минске мы изучили громкие заголовки из общей истории и накидали заметки о будущем.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы пригласили вас в Национальную библиотеку, чтобы окунуться в атмосферу тех лет. И знаете, на что я обратила внимание? Вот мы все говорим Союзное государство, но День единения народа в Беларуси и России, он предшествовал, он появился раньше даже, чем договор, который оформил Союзное государство на бумаге и в жизни. И вот эта газета, где, собственно, мы видим – начало такого союзного движения положено. И 2 апреля 1996-го – День единения народов в Беларуси и России. Как считаете, почему именно так случилось? История образования Союзного государства

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

А вот давайте возьмем просто сухие факты. 2 апреля 1996 года подписан Договор о создании сообщества Беларуси и России. 2 апреля 1997 года, дальше двигаемся, это Договор о союзе Беларуси и России. В 1998 году в марте выходит указ Президента Республики Беларусь № 157 о государственных праздниках. И там 2 апреля уже зафиксировано как День единения народов Беларуси и России. А вот в декабре 1999 года заключается Договор о создании Союзного государства. Почему заключен договор и чем он отличается? Да потому что интеграционное взаимодействие и объединение усилий для формирования единого социально-экономического пространства, оно, естественно, нуждалось в конкретных мерах. И вот в этом договоре прописана конкретно 71 статья, где прописано, что должно быть сделано, как формируется бюджет Союзного государства, что такое органы Союзного государства, какие цели. И что самое главное – это, конечно, план мероприятий принимается по реализации данного договора. И обратите внимание, 29 января в этом году, когда был Высший государственный совет, принимаются в очередной раз основные направления реализации положений в Договоре о создании Союзного государства.

Ольга Коршун:

Когда зарождалось Союзное государство и даже уже когда встало на путь развития, звучало много скептических мнений: мол, формально, останется только на бумаге. Как вы считаете, почему все-таки удалось наперекор вот этим скептикам построить мощный и прочный союз, который особенно расцвел в последнее время? Марианна Щеткина:

Совершенно верно, что в последнее время никто уже не может утверждать, что Союзное государство – это по какому-то формальному признаку, потому что конкретные дела, конкретные результаты и, самое главное, это наши лидеры. Наши президенты, то, что они всегда умеют находить выходы из любой ситуации и компромиссы, естественно, это лежит в основе. Потому что воля лидера, какой бы ни был корабль, какие бы ни ставили мы цели, но если капитан указал курс, мы должны ему следовать. Но этот курс построен таким образом, что, прежде всего, выдерживаются интересы человека. Какие возможности уже доступны россиянам и белорусам?

Ольга Коршун:

Год 2006-й. И вот здесь такая статья «Здоровье на равных. Медицинские услуги для белорусов и россиян должны быть одинаковыми». А на этом пути, мне кажется, мы продвинулись, что касается социальных условий. И в прошлом году даже роуминг. Не отменили, но он стал более доступным по цене, телефонные звонки. Следующим шагом может стать признание виз. Марианна Щеткина:

У нас, на самом деле, есть план продвижения – это как раз основные направления реализации положений о создании Союзного государства. И там четко написано, что должно быть сделано. Прежде всего, если вы посмотрите, там 11 разделов. Прежде всего реализуется единая макроэкономическая политика. Следующее, действует объединенная транспортная система, объединенный энергетический рынок, в том числе атомная электростанция, ведь это тоже фундаментальный такой проект российско-белорусский. И очень важно то, что там есть и единое информационное пространство, единое гуманитарное пространство, научно-техническое пространство, создание и унификация, и гармонизация правового поля. Все это прописано в документе. Соглашение о взаимном признании виз, оно же тоже подписано. Просто когда оно вступит в действие, в соответствии с планом. Но очень важно, что у нас еще каждые два года наши министерства иностранных дел принимают план мероприятия – это согласованная внешняя политика.

Ольга Коршун:

Журнал целый тоже есть «Союзное государство» и первая страница – особые отношения по защите своих рубежей. Сегодня перед нами стоит определенная задача – остановить блок НАТО, который продвигается на Восток. И мы сейчас вернемся к этой подшивке за 1996 год, где тоже видим на первой полосе, как американский опыт сгодится в белорусской армии. 1996 год. Вот поэтому, наверное, была эта толика скептицизма. Хотели себе этот лакомый кусочек забрать. Не получилось. Какая сегодня ситуация на западных рубежах Союзного государства? Марианна Щеткина:

У нас действует Пограничный комитет Союзного государства, в который входят Государственный пограничный комитет Беларуси и Пограничная служба ФСБ Российской Федерации. Они формируют совместную пограничную политику, проводят совместные коллегии. Кстати, в этом году на территории Беларуси пройдет в 60-й раз эта совместная коллегия, когда рассматриваются проблемные вопросы, вырабатываются единые направления деятельности. И еще есть такое направление работы – это программы Союзного государства. И за счет союзного бюджета в этом году уже реализуется пятая программа, которая называется «Развитие пограничной безопасности». Наши границы защищены, но мы должны при этом понимать, что мы как были интересом, мы так и остались интересом с той стороны. Ольга Коршун:

Газеты еще в начале 2000-х писали о самых таких ключевых и значимых союзных программах. Сегодня на слуху космос, и тогда был на слуху космос, и Беларусь, и Россия действительно в рамках научных программ реализовали нескольких значимых проектов. А кроме космоса, над чем еще будем работать? На какие проекты сделан упор в Союзном государстве?