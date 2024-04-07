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«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»

07 апреля 2024 16:58
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Западное направление сегодня в зоне усиленного внимания. Наши соседи из ЕС не дают расслабляться. В непосредственной близости от наших границ проводят учения, которые носят наступательный характер, стягивают воинский контингент и технику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-1

Еще на минувшей неделе, посещая Ошмянский район, глава государства подчеркивал, что ситуация напряженная, Польша и Прибалтика всерьез думают, что Беларусь и Россия собираются на них нападать. Но, может, это нам стоит опасаться вероятной агрессии, а не наоборот? В любом случае на эти выпады отвечаем, что воевать, а уж тем более наступать, ни на кого не собираемся. Но это не значит, что будем сидеть сложа руки и ждать, пока ситуация как-нибудь разрешится.

Более чем понятные и четкие посылы на этот счет поступали в Ошмянском районе от главы государства. Беларусь поддерживает боеспособность армии. Это наше право, а сегодня, когда в мире понимают только силу, к сожалению, и наша обязанность, чтобы сохраниться как стране и нации. Вот и на неделе еще одна милитари-новинка поступила в распоряжение белорусских военных. Это беспилотник «Беркут-3», предназначенный для ведения воздушной разведки. А еще 7 апреля на один из военных аэродромов приземлилась очередная партия новых вертолетов Ми-35М.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-4

Что касается оперативной обстановки, то на неделе Александр Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей законопроекта о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он был ратифицирован Беларусью и вступил в силу в 1992 году. Но, как показывает практика, сейчас ДОВСЕ практически потерял свою силу и многие страны игнорируют положения, прописанные в нем. А это ограничения суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти основным категориям: танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты. В документе заложены и обязательства по проверкам: обмен информацией и проведение инспекций. Но пандемия коронавируса для отдельных стран стала поводом, чтобы отменить эти положения. В прошлом ноябре НАТО заявило, что хочет приостановить участие стран-членов в этом договоре. А на неделе такое же решение приняла Турция.

Законопроект о приостановке ДОВСЕ внесен в Палату представителей.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-7

Беларусь из ДОВСЕ не выходит, но приостанавливает свое участие. Также в Вооруженных Силах пока не собираются прекращать процедуры, связанные с выполнением договора. В их числе установление предельных уровней наличия вооружения, военной техники и личного состава Вооруженных Сил. То есть мы мосты не сжигаем. Более того, не препятствуем нормальным контактам, в том числе с западными странами. Даже не против, чтобы те же поляки или представители прибалтийских республик посещали наши военные учения, как это было раньше. В данный момент они такой инициативы не проявляют, но в то же время наши учения постоянно под огнем западной критики: мол, мы что-то замышляем.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-10

Первый, второй – левый вертолет. Третий, четвертый – правый вертолет. Короткими, огонь!

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-13

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-15

В небе несколько вертолетов. Задача – уничтожить воздушные цели. Спокойно! Это легенда одного из практических занятий в рамках проверки боеготовности Вооруженных Сил. На полигоне – военнообязанные запаса. Сейчас соло зенитчиков: спецы проходят артподготовку.

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Так называемая зушка предназначена для борьбы со всеми видами беспилотников. Она поражает с легкостью не только воздушные цели, но и легкобронированную технику и живую силу.

Вдоль Беларуси активно работает разведавиация – Минобороны.

Как говорится, руки помнят. В ходе учений военнослужащие лишь совершенствуют свои навыки. Орудие знакомо.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-18

Начальник отделения инструкторов:
Высокие результаты показывают в процессе пристрелки. Поразили мишень 20 выстрелами, 18 пробоин в мишени есть. Люди знают свою работу.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-21



Первым делом тренажеры, лишь после оттачивания навыков на них бойцы допускаются к реальному орудию. Это имитатор стрелка-зенитчика ПЗРК «Игла» в полевом варианте. С помощью симулятора бойцы ищут, находят, опознают и определяют параметры движения воздушных целей. А запуск ракетницы имитирует скоростную мишень.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-23

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-25

На тренажере установлена видеокамера с тепловизором. Благодаря этому инструктор за блоком управления видит весь ход выполнения действий: от накола до сброса спускового крючка. Контролируются и временные показатели выполнения поставленных задач.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-28

Глеб Прокофьев:
У меня в руках тренажер ПЗРК «Игла». Комплекс удобен в применении, компактный и подвижный. Действует по принципу «выстрелил – забыл».

После обнаружения цели и взятия на прицел оператору не нужно ее сопровождать. Остается лишь пустить ракету, которая будет самонаводиться. Алексей Копацкевич уже совершал боевой пуск «Иглы» в годы армейской службы. Вспомнить алгоритм действий на тренажере – отличный шанс.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-31

Алексей Копацкевич, военнообязанный:
Есть такая возможность – попробовать снова на тренажере. Потому что с каждым годом тренажеры тоже меняются. Был один тренажер раньше у нас, сейчас уже два-три. В таких условиях можно считать, что это как боевые пуски.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-34

От тренажера к реальному переносному зенитному ракетному комплексу. Среди тех, кто выполнил боевые пуски на «Игле», Александр Минчук. Делал это уже не в первой. И в этот раз с задачей справился на отлично.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-37

Александр Минчук, военнообязанный:
Адреналинчик поиграл 20-летний. В этом году как раз 20 лет, как я ушел в запас. И сегодня вспомнил.

«Это как боевые пуски». Призванные из запаса зенитчики ознакомились с симулятором «Иглы»-40

Индивидуальный подход к каждому защитнику. На полигоне бригады развернуты несколько учебных точек. Бойцов обучают тактической медицине, метанию боевой гранаты и другим дисциплинам. Подготовка проходит в условиях, максимально приближенным к реальным.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Глеб Прокофьев

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