Лукашенко: хотите, Гродненскую область переведём на польскую систему – увидите, сколько бомжей будет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все хотят у нас работать, как в Беларуси, а жить, как в Америке или на Западе. Так, родные мои, там половина зарплаты уходит в налоги. Вам это надо? Нет. Там платное здравоохранение и образование. Вы хотите это? Пожалуйста, не вопрос. Вот мы с Караником, если вы хотите, Гродненскую область, у нас хорошая область, мы до конца года переведем вас на польскую систему. Нет, если хотят. На польскую систему, европейскую. Вот пальцем ткните – и мы вам обеспечим это. Но тогда все за себя. И вы посмотрите, сколько бомжей будет у вас, сколько под забором будет валяться людей, сколько умирать будут. Деньги есть – лечим. Нет денег – до свидания. Мы не можем принять такие принципы и такую политику. У нас социально ориентированное государство. Я знаю, что такое простой человек. А это половина наших людей!

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