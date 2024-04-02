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Лукашенко: хотите, Гродненскую область переведём на польскую систему – увидите, сколько бомжей будет

02 апреля 2024 17:25
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Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.

Лукашенко: хотите, Гродненскую область переведём на польскую систему – увидите, сколько бомжей будет-1

Близость к границе накладывает отпечаток на мировоззрение местных жителей. Мы заборы в отличие от польских властей не выстраиваем. Но не стоит путать туризм с реальной жизнью. Президент открыто говорить об относительности показателей качественной жизни.

Лукашенко: хотите, Гродненскую область переведём на польскую систему – увидите, сколько бомжей будет-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все хотят у нас работать, как в Беларуси, а жить, как в Америке или на Западе. Так, родные мои, там половина зарплаты уходит в налоги. Вам это надо? Нет. Там платное здравоохранение и образование. Вы хотите это? Пожалуйста, не вопрос. Вот мы с Караником, если вы хотите, Гродненскую область, у нас хорошая область, мы до конца года переведем вас на польскую систему. Нет, если хотят. На польскую систему, европейскую. Вот пальцем ткните и мы вам обеспечим это. Но тогда все за себя. И вы посмотрите, сколько бомжей будет у вас, сколько под забором будет валяться людей, сколько умирать будут. Деньги есть лечим. Нет денег до свидания. Мы не можем принять такие принципы и такую политику. У нас социально ориентированное государство. Я знаю, что такое простой человек. А это половина наших людей!

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# Государственная политика # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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