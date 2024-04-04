Михаил Баценко: вместе с санкциями для нас открылись новые возможности
О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего назначений сегодня к Брестской области. Так, там два новых зампреда облисполкома. Глава администрации Московского района Бреста, председатели Барановичского горисполкома и Пинского районного. Во многих сферах область успешная, но, как и все, со своими особенностями.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Свои проблемы, наверное, надо видеть. Вы говорите о том, что первый регион – Гродно и Брест – у нас традиционно себя считают самыми успешными во многих отраслях, это действительно так. Но в Гродно, Гродненской области нашлись камни на полях. И не только сейчас конкретно о них, но и глобально, и фигурально. Что у вас? Какие у вас есть проблемы, которые, возможно, вам под силу решить?
Михаил Баценко, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Есть в том числе те предприятия, которые находятся в не очень хорошем на сегодня положении, но открылись вместе с санкциями – для Российской Федерации, для Республики Беларусь – для нас открылись новые возможности. Это опять же замещение товаров, ранее импортируемых из Европейского союза в Россию. Могу привести пример. Тот же самый автоагрегатный завод, который находится в Барановичах. Он увеличил свои экспортные поставки более чем на 50 % в Российскую Федерацию в прошлом году. На те предприятия, которые, к сожалению, раньше нас особо не воспринимали, потому что поставки в основном шли из Европы. На сегодня не хватает, к сожалению, людей, чтобы выполнить все те объемы, которые законтрактованы. Кадры...
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