Михаил Баценко: вместе с санкциями для нас открылись новые возможности

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего назначений сегодня к Брестской области. Так, там два новых зампреда облисполкома. Глава администрации Московского района Бреста, председатели Барановичского горисполкома и Пинского районного. Во многих сферах область успешная, но, как и все, со своими особенностями.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Свои проблемы, наверное, надо видеть. Вы говорите о том, что первый регион – Гродно и Брест – у нас традиционно себя считают самыми успешными во многих отраслях, это действительно так. Но в Гродно, Гродненской области нашлись камни на полях. И не только сейчас конкретно о них, но и глобально, и фигурально. Что у вас? Какие у вас есть проблемы, которые, возможно, вам под силу решить?