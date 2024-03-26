Лукашенко: я не ожидал, что у вас в Гродненской области такое безобразие – проверю на всю катушку!

Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.

Ситуация сейчас такова, что на полигоне Побраде, который от места нашей сегодняшней работы в десятках километров, в этот самый момент в рамках учений НАТО тренируются три батальона: один танковый американский и два немецких, один пехотный, один механизированный батальон. Отрабатывают свои вопросы как в оборонительной, так и наступательной парадигме. Мы научены горьким опытом последней войны и недооценкой угроз. А это значит, что должны быть готовы достойно встретить незваных гостей в случае «если». Как эффективно можем это сделать, 26 марта разбирали на примере работы танкового батальона, который прибыл в рамках проверки для выполнения задач, главная из которых – не дать пройти. Выполнима ли она – первый вопрос от Главнокомандующего. Лукашенко ознакомился с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей.

Надо понимать, для этого батальона местность изначально была незнакомой. В том и смысл – посмотреть, насколько быстро смогут развернуться, построить необходимые укрепления и инфраструктуру, наладить патрулирование и заблокировать для чужих проходы. Главнокомандующему подробно показывают карты и схемы, которые абсолютно секретны. Свои мы не разглашаем. А вот на сопределе роют рвы, строят противотанковые траншеи, усиливаются и человеческим, и техническим ресурсом.

– Четыре в Латвии, 12 в Литве, 116 в Польше. Но из этой группировки 132, по расчетам, могут быть применены именно на северо-западном операционном направлении.

– Всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют? Мы же не собираемся туда идти.

– Мы – нет. К этой теме вернутся чуть позже, во время общения с журналистами, а в тот момент СМИ попросили покинуть помещение. Впрочем, главное, что вы должны знать из разговора людей ответственных за военную безопасность Беларуси, Президент сам обозначил как публичное заявление. Оно и есть ключевое. Лукашенко поручил пресекать любые провокации на госгранице вооруженным путем.

Один из элементов развертывания – установка блокпостов. Признаться, будь мы на гражданской машине и передвигайся не в рамках мероприятий, при виде такой картины испытали бы, мягко говоря, напряжение. Военные здесь пока в мирное время выполняют задачу совместно с пограничниками. Блокпост, за ним идет район засадных действий. Впереди находится наблюдательный пост. Повисшее в воздухе напряжение еще больше усилил Главнокомандующий, когда в разгар разговора о техническом оснащении и деталях военного устройства резко перевел тему на земную. Одетые в милитари гражданские управленцы едва ли это ожидали.