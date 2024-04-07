Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи

В Беларуси власти всеми силами и разными способами пытаются наладить и поддерживать эффективную связь с народом. Недавно Комитет госконтроля начал собирать жалобы на качество дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ведомстве пояснили, что информацию будут принимать в апреле, а чтобы обратиться, достаточно зайти на сайт КГК.

Дороги, действительно, во многом оставляют желать лучшего. Но не только эти бытовые вопросы волнуют белорусов. На горячую линию СТВ поступила жалоба о свалке, которая явно вышла из-под контроля и приняла угрожающие масштабы. Наша съемочная группа отправилась на место экологического прецедента. А по дороге Дарья Седун еще нанесла и повторный визит тем, с чьими проблемами мы уже пытались разобраться, чтобы оценить эффект.

Стабильность здесь как знак полной антисанитарии. Зимой, летом – одним объемом. И даже в межсезонье – полон воз и ныне там. Старые матрасы, картонные коробки, автомобильные покрышки, бампер... Список внушительный. Поле чудес, не иначе! Эта стихийная свалка расположилась по улице Кольцевой в Ждановичах. Буквально в нескольких метрах от МКАДа.

Выходим, все время здесь помойка.

Живописный пейзаж из окон жители дома номер 8 наблюдают уже несколько лет. Ладно бы свое, так маршрут к помойке регулярно прокладывают и проезжие. Минчане знатно загружают площадку строительным мусором. За темпами пополнения не успевают коммунальщики. За крупногабаритным мусором они сюда заезжают лишь изредка.

Уже 18 дней как у нас не было, не забирала мусорка, раз заберут, другой раз не заберут.

Мы сами поддерживаем чистоту и хотим, чтобы нам просто помогли, чтобы услышали нас, увидели, что у нас такое происходит, что проблема действительно есть.

Но в деле с душком кроется и еще одна опасность. Хлам имеет свойство гореть. И недавно мусорка стала эпицентром пожара. И если бы вовремя не потушили пламя, оно могло бы перекинуться на ближайшие автомобили.

Уже тут очутились, когда тут такие фейерверки были, что испугались, хоть бы не перебросился никуда этот пожар.

Как решить мусорный вопрос? Мудрить не надо – готовые решения есть. Во дворе по улице Линейной уже едва вспоминают, как мучились от антисанитарии – ситуация была один в один. Теперь «вбросами» здесь никто не занимается. Секретный шифр от двери закрытой контейнерной площадки только у местных.

Сделать бы, как на Линейной сделали, закрытую мусорку – идеально.