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Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи

07 апреля 2024 17:51
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В Беларуси власти всеми силами и разными способами пытаются наладить и поддерживать эффективную связь с народом. Недавно Комитет госконтроля начал собирать жалобы на качество дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В ведомстве пояснили, что информацию будут принимать в апреле, а чтобы обратиться, достаточно зайти на сайт КГК.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-1

Дороги, действительно, во многом оставляют желать лучшего. Но не только эти бытовые вопросы волнуют белорусов. На горячую линию СТВ поступила жалоба о свалке, которая явно вышла из-под контроля и приняла угрожающие масштабы.

Наша съемочная группа отправилась на место экологического прецедента. А по дороге Дарья Седун еще нанесла и повторный визит тем, с чьими проблемами мы уже пытались разобраться, чтобы оценить эффект.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-4

Стабильность здесь как знак полной антисанитарии. Зимой, летом – одним объемом. И даже в межсезонье – полон воз и ныне там. Старые матрасы, картонные коробки, автомобильные покрышки, бампер... Список внушительный. Поле чудес, не иначе! Эта стихийная свалка расположилась по улице Кольцевой в Ждановичах. Буквально в нескольких метрах от МКАДа.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-7

Выходим, все время здесь помойка. 

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-10

Живописный пейзаж из окон жители дома номер 8 наблюдают уже несколько лет. Ладно бы свое, так маршрут к помойке регулярно прокладывают и проезжие. Минчане знатно загружают площадку строительным мусором. За темпами пополнения не успевают коммунальщики. За крупногабаритным мусором они сюда заезжают лишь изредка.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-13

Уже 18 дней как у нас не было, не забирала мусорка, раз заберут, другой раз не заберут. 

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-16

Мы сами поддерживаем чистоту и хотим, чтобы нам просто помогли, чтобы услышали нас, увидели, что у нас такое происходит, что проблема действительно есть.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-19

Но в деле с душком кроется и еще одна опасность. Хлам имеет свойство гореть. И недавно мусорка стала эпицентром пожара. И если бы вовремя не потушили пламя, оно могло бы перекинуться на ближайшие автомобили.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-22

Уже тут очутились, когда тут такие фейерверки были, что испугались, хоть бы не перебросился никуда этот пожар. 

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-25

Как решить мусорный вопрос? Мудрить не надо – готовые решения есть. Во дворе по улице Линейной уже едва вспоминают, как мучились от антисанитарии – ситуация была один в один. Теперь «вбросами» здесь никто не занимается. Секретный шифр от двери закрытой контейнерной площадки только у местных.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-28

Сделать бы, как на Линейной сделали, закрытую мусорку – идеально.

Свалка в Минске вышла из-под контроля – пожар и полная антисанитария! Белорусы просят о помощи-31

Екатерина Соловьева, заместитель генерального директора ЖКХ Минской области:
Все эти вопросы у нас на контроле в ГУ ЖКХ Минской области, в Миноблисполкоме. В текущем году в плане приобрести больше 22 тысяч контейнеров, следовательно, и мусоровозы для их обслуживания. И по Ждановичам, давайте возьмем отправную точку – второе полугодие.

Подробности смотрите в видео.

# Мусор # общество # Дарья Седун

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