Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента

В Беларуси обсуждали абсолютно новый документ, который предполагает серьезные изменения в вертикали местной власти. Речь об указе Президента относительно полномочий председателей исполкомов базового уровня. Местная власть у нас выглядит так: сразу идет областной уровень – это губернаторы, базовый уровень – это крупные города областного подчинения и районы. И первичный – небольшие городки, поселки и сельисполкомы. Именно базовому уровню Президент предложил значительно расширить полномочия, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Основной объем оперативных решений принимается как раз на этой ступени. Это работа с людьми и, что важнее, с конкретными предприятиями. Президент особо подчеркнул, что новые полномочия исполкомов затрагивают предприятия всех форм собственности, и частный сектор тоже. Жесткое требование главы государства, и оно касается в том числе кадровых решений. Не надо думать, что это спонтанное решение. К таким действиям подталкивает сама жизнь. Не зря же Президент говорит, что в Беларуси идет смена поколений и скоро молодым брать управление страной на себя на разных уровнях. И сейчас самое время почувствовать все прелести этого процесса. Ведь власть только недалекие воспринимают как всеобщее благо. В первую очередь, это бремя, бремя ответственности, потянуть которое под силу далеко не всем. Подробности совещания во Дворце Независимости у нашего политобозревателя Евгения Пустового.

Александр Киселев – управленец новой формации. Его профессиональный рост происходил вместе со страной. Теперь уже и от него зависит, какой будет Беларусь. В отдельно взятом районе, Быховском. Полгода назад он получил портфель главы района. А вместе с ним и наказ из столицы. Большие перестановки в вертикали белорусской власти: что Лукашенко посоветовал назначенцам?

Год благоустройства, пятилетка качества. Это касается не только столицы или больших городов. Всей страны. В тренде управленческого ландшафта равномерное развитие территорий. А это одна из уникальных особенностей Беларуси. Обычно даже самые богатые государства активно продвигают урбанизацию. «Человейники» создавать выгоднее, чем развивать сельские территории. Это позволяют себе только самые элитные государства типа Великобритании. А вот развитие предместья – забота о людях. Именно так и относятся к людям в нашей стране. Поэтому сильные регионы – внутриполитический мейнстрим Президента Лукашенко. Лукашенко: мы нужны только там, где мы родились, держитесь своих корней.

А для регионального развития нужен импульс. Инициативность на местах. Пока есть только централизованная требовательность и многоуровневая отчетность. С легкой руки Александра Лукашенко в стране начали создавать институт регионального президентства. Это образно говоря, а вот решения придется принимать серьезные. В этом решении никакой конспирологии. Одни говорят, мол, Лукашенко устал от власти и региональные вопросы тяготеют его. Вторые, мол, Лукашенко, делегируя свои полномочия, пытается заручиться лояльностью местных царьков. Но все гораздо проще и важнее. Лукашенко: если мы повышаем требования к председателям исполкомов, то надо давать и полномочия.

Общество и управленческая вертикаль уже созрели к самостоятельности. Ну не всегда же ждать отмашек из центра. Да, теперь время распределять полномочия. Это в 90-е и начало 2000-х хаос, бандитизм, коррупция. Лукашенко со своей командой с этой трясины вырулили. Теперь из-за внешней турбулентности тоже нелегко. Экономическая блокада, а вдоль наших границ танковые батальоны и марш-броски рейнджеров НАТО. Но уже сформировался дух современной государственности, а среди госслужащих патриотическая атмосфера. Значит, пора децентрализовать полномочия. Лукашенко: не надо бояться наделять председателей исполкомов соответствующими полномочиями.

Революция вертикали под присмотром Лукашенко. Этот президентский срок глава государства как раз и посвящает созданию коллективного Президента. Вот вам и абсолютная власть, и единоначалие. Очередной шаг на пути демократизации белорусской модели управления – руководителей вертикали базового уровня из модераторов превратить в начальников, а сами исполкомы – в коллегиальный орган. Этот управленческий дискурс про региональные права и обязанности длится не первый год. В активную фазу перешел в минувшем. Вот кадры совещания по развитию регионов со Шклова. Здесь все – управленцы разного уровня, разных лет и даже периодов истории.

Александр Попков, государственный деятель:

Разговор с этого надо начинать. Что сделать для того, чтобы каждый райисполком формировал бюджет? Тогда будет и формирование общей политики государственной.

Была специально создана отдельная и широкоформатная рабочая группа из двух десятков человек. Чтобы учесть конфликт интересов, туда вошли не только столичные эксперты, но и в основном практики разных уровней вертикали. Собрали и пожелания из регионов. Правда, откликнулись два из трех районов. Учли замечания Президента – в Беларуси пересмотрят полномочия местной власти. Рассматривали этот вопрос на Президиуме ВНС, проводили совещания рабочих групп, исправляли ошибки. И отреагировали на замечания Президента. Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории. Подробности.

Обошлось без диктатуры. Новые полномочия будут в основном коллегиального порядка. Все изменения последних недель, инициированные Первым, касаются упрощения жизни для людей, и в том числе правил работы для вертикали. Да, это новая и настоящая демократизация модели развития. Демократизации, но не изменения курса. Социальность сохраняем, поэтому и законный контроль над бизнесом. Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей предприятий всех форм собственности – Крутой.

Для молодого по возрасту и опыту председателя Быховского райисполкома частная инициатива должна помочь выполнить наказ Первого. Навести порядок в регионе. Александр Киселев, председатель Быховского райисполкома:

Ряд частников сегодня смотрит: вот мы выкупили помещение, а что кругом находится, от цоколей и дальше – это уже проблемы государства. Вы благоустраиваете, вы все. Данный законопроект позволит более эффективно работать в этом направлении с такими руководителями. В Беларуси появятся резервные фонды для быстрого решения проблемных вопросов в регионах – Крутой

От использования карьеров для местных нужд и школьных автобусов в разных целях, но в интересах детей, до упрощения госзакупок, сноса ветхих строений и даже выделения помощи. Чтобы людям не пришлось с местечковым вопросом ехать к Исаченко или Кочановой, например. А то и вовсе писать жалобу на имя Президента. Понятно, что это еще и демонстрация доверия государевым людям. Раньше зачастую гайки закручивали из-за коррупционных проявлений. Но все-таки к новым условиям еще присмотрятся в течение года. Предполагается, что указ будет подписан к 1 марта.

Александр Киселев, председатель Быховского райисполкома:

Чтобы сегодня была одна позиция, которая направлена республикой, страной, регионом, и когда участник приходит, он должен понимать, что мы идем в одном направлении. И эта позиция сегодня приведет к более эффективной работе.