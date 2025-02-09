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Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента

09 февраля 2025 17:13
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В Беларуси обсуждали абсолютно новый документ, который предполагает серьезные изменения в вертикали местной власти. Речь об указе Президента относительно полномочий председателей исполкомов базового уровня.

Местная власть у нас выглядит так: сразу идет областной уровень – это губернаторы, базовый уровень – это крупные города областного подчинения и районы. И первичный – небольшие городки, поселки и сельисполкомы. Именно базовому уровню Президент предложил значительно расширить полномочия, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Основной объем оперативных решений принимается как раз на этой ступени. Это работа с людьми и, что важнее, с конкретными предприятиями. Президент особо подчеркнул, что новые полномочия исполкомов затрагивают предприятия всех форм собственности, и частный сектор тоже. Жесткое требование главы государства, и оно касается в том числе кадровых решений.

Не надо думать, что это спонтанное решение. К таким действиям подталкивает сама жизнь. Не зря же Президент говорит, что в Беларуси идет смена поколений и скоро молодым брать управление страной на себя на разных уровнях. И сейчас самое время почувствовать все прелести этого процесса. Ведь власть только недалекие воспринимают как всеобщее благо. В первую очередь, это бремя, бремя ответственности, потянуть которое под силу далеко не всем.

Подробности совещания во Дворце Независимости у нашего политобозревателя Евгения Пустового.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-2

Александр Киселев – управленец новой формации. Его профессиональный рост происходил вместе со страной. Теперь уже и от него зависит, какой будет Беларусь. В отдельно взятом районе, Быховском. Полгода назад он получил портфель главы района. А вместе с ним и наказ из столицы.

Большие перестановки в вертикали белорусской власти: что Лукашенко посоветовал назначенцам?

 

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-4

Год благоустройства, пятилетка качества. Это касается не только столицы или больших городов. Всей страны. В тренде управленческого ландшафта равномерное развитие территорий. А это одна из уникальных особенностей Беларуси. Обычно даже самые богатые государства активно продвигают урбанизацию. «Человейники» создавать выгоднее, чем развивать сельские территории. Это позволяют себе только самые элитные государства типа Великобритании. А вот развитие предместья – забота о людях. Именно так и относятся к людям в нашей стране. Поэтому сильные регионы – внутриполитический мейнстрим Президента Лукашенко.

Лукашенко: мы нужны только там, где мы родились, держитесь своих корней.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-6

А для регионального развития нужен импульс. Инициативность на местах. Пока есть только централизованная требовательность и многоуровневая отчетность. С легкой руки Александра Лукашенко в стране начали создавать институт регионального президентства. Это образно говоря, а вот решения придется принимать серьезные. В этом решении никакой конспирологии. Одни говорят, мол, Лукашенко устал от власти и региональные вопросы тяготеют его. Вторые, мол, Лукашенко, делегируя свои полномочия, пытается заручиться лояльностью местных царьков. Но все гораздо проще и важнее.

Лукашенко: если мы повышаем требования к председателям исполкомов, то надо давать и полномочия.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-8

Общество и управленческая вертикаль уже созрели к самостоятельности. Ну не всегда же ждать отмашек из центра. Да, теперь время распределять полномочия. Это в 90-е и начало 2000-х хаос, бандитизм, коррупция. Лукашенко со своей командой с этой трясины вырулили. Теперь из-за внешней турбулентности тоже нелегко. Экономическая блокада, а вдоль наших границ танковые батальоны и марш-броски рейнджеров НАТО. Но уже сформировался дух современной государственности, а среди госслужащих патриотическая атмосфера. Значит, пора децентрализовать полномочия.

Лукашенко: не надо бояться наделять председателей исполкомов соответствующими полномочиями.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-10

Революция вертикали под присмотром Лукашенко. Этот президентский срок глава государства как раз и посвящает созданию коллективного Президента. Вот вам и абсолютная власть, и единоначалие. Очередной шаг на пути демократизации белорусской модели управления – руководителей вертикали базового уровня из модераторов превратить в начальников, а сами исполкомы – в коллегиальный орган. 

Этот управленческий дискурс про региональные права и обязанности длится не первый год. В активную фазу перешел в минувшем. Вот кадры совещания по развитию регионов со Шклова. Здесь все – управленцы разного уровня, разных лет и даже периодов истории.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-12

Александр Попков, государственный деятель:
Разговор с этого надо начинать. Что сделать для того, чтобы каждый райисполком формировал бюджет? Тогда будет и формирование общей политики государственной.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-14

Была специально создана отдельная и широкоформатная рабочая группа из двух десятков человек. Чтобы учесть конфликт интересов, туда вошли не только столичные эксперты, но и в основном практики разных уровней вертикали. Собрали и пожелания из регионов. Правда, откликнулись два из трех районов.

Учли замечания Президента – в Беларуси пересмотрят полномочия местной власти.

Рассматривали этот вопрос на Президиуме ВНС, проводили совещания рабочих групп, исправляли ошибки. И отреагировали на замечания Президента.

Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории. Подробности.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-16

Обошлось без диктатуры. Новые полномочия будут в основном коллегиального порядка. Все изменения последних недель, инициированные Первым, касаются упрощения жизни для людей, и в том числе правил работы для вертикали. Да, это новая и настоящая демократизация модели развития. Демократизации, но не изменения курса. Социальность сохраняем, поэтому и законный контроль над бизнесом.

Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей предприятий всех форм собственности – Крутой.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-18

Для молодого по возрасту и опыту председателя Быховского райисполкома частная инициатива должна помочь выполнить наказ Первого. Навести порядок в регионе.

Александр Киселев, председатель Быховского райисполкома:
Ряд частников сегодня смотрит: вот мы выкупили помещение, а что кругом находится, от цоколей и дальше – это уже проблемы государства. Вы благоустраиваете, вы все. Данный законопроект позволит более эффективно работать в этом направлении с такими руководителями.

В Беларуси появятся резервные фонды для быстрого решения проблемных вопросов в регионах – Крутой

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-20

От использования карьеров для местных нужд и школьных автобусов в разных целях, но в интересах детей, до упрощения госзакупок, сноса ветхих строений и даже выделения помощи. Чтобы людям не пришлось с местечковым вопросом ехать к Исаченко или Кочановой, например. А то и вовсе писать жалобу на имя Президента.

Понятно, что это еще и демонстрация доверия государевым людям. Раньше зачастую гайки закручивали из-за коррупционных проявлений. Но все-таки к новым условиям еще присмотрятся в течение года. Предполагается, что указ будет подписан к 1 марта.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-22

Александр Киселев, председатель Быховского райисполкома:
Чтобы сегодня была одна позиция, которая направлена республикой, страной, регионом, и когда участник приходит, он должен понимать, что мы идем в одном направлении. И эта позиция сегодня приведет к более эффективной работе.

Какими будут полномочия руководителей исполкомов – собрали главное из совещания у Президента-24

Быховский район – родина известной «Баркулабовской летописи». С новыми полномочиями у районной вертикали должна начаться и новая страница развития региона. Ожидаемый указ Президента уже назвали «Конституцией для председателей базовых исполкомов». Теперь слово надо будет формализовать в дело.

# Государственная политика # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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