В Беларуси появятся резервные фонды для быстрого решения проблемных вопросов в регионах – Крутой

Вместо теплой ванны – холодный душ. Революция вертикали – что изменится во власти на местах? USAID все. Что дальше? И почему при глубинном Трампе Беларуси нужен коллективный Лукашенко? Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Вместо теплой ванны – холодный душ. Революция вертикали – что изменится во власти на местах? USAID все. Что дальше? И почему при глубинном Трампе Беларуси нужен коллективный Лукашенко? Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Этот управленческий дискурс про региональные права и обязанности длится не первый год. Процесс перераспределения полномочий – исторический и въедливый. И не одномоментный. Александр Лукашенко с этим вопросом обращался и к руководителям на местах. Была специально создана отдельная и широкоформатная рабочая группа. Чтобы учесть конфликт интересов, туда вошли не только столичные эксперты, но и в основном практики разных уровней вертикали. Образная конституция для глав райисполкомов – коллективный труд парламентариев за плечами, у которых руководство регионами. Рассматривали этот вопрос на президиуме ВНС, проводили совещания, исправляли ошибки. Помимо этого, Администрация Президента собрала предложения от самих райисполкомов. Отклики пришли из 75 регионов, в 43-х воздержались. Но вскоре всем надо принимать решения, порой и непопулярные.
Лукашенко: председатель райисполкома должен управлять и требовать, и нести ответственность одинаково как за частный, так и государственный сектор. Читать здесь.
От использования карьеров для местных нужд и школьных автобусов в разных целях, но в интересах детей, до упрощения госзакупок, сноса ветхих строений и даже выделения помощи. Чтобы людям не пришлось с местечковыми вопросами ехать к Кочановой, например.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Приходят на прием наши люди, высказывают предложения по каким-то абсолютно локальным вопросам, местным нуждам, а под это нет ресурса. А пока пройдут изменения в областной бюджет, проходит острота вопроса. И у людей складывается впечатление, что власть их не слышит и не хочет решать проблему, абсолютно небольшую по деньгам. И поэтому такие резервные фонды будут формироваться. Конечно, это не какие-то колоссальные ресурсы, но уже, скажем так, практическим путем, изучив и проанализировав просьбы прошлых лет, суммы по каждому району уже вырисовываются.
Пустовой: после победы хмелеют даже самые стойкие генералы, но Лукашенко из другой плеяды политиков. Читать здесь.