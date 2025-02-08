В Беларуси появятся резервные фонды для быстрого решения проблемных вопросов в регионах – Крутой

Вместо теплой ванны – холодный душ. Революция вертикали – что изменится во власти на местах? USAID все. Что дальше? И почему при глубинном Трампе Беларуси нужен коллективный Лукашенко? Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Этот управленческий дискурс про региональные права и обязанности длится не первый год. Процесс перераспределения полномочий – исторический и въедливый. И не одномоментный. Александр Лукашенко с этим вопросом обращался и к руководителям на местах. Была специально создана отдельная и широкоформатная рабочая группа. Чтобы учесть конфликт интересов, туда вошли не только столичные эксперты, но и в основном практики разных уровней вертикали. Образная конституция для глав райисполкомов – коллективный труд парламентариев за плечами, у которых руководство регионами. Рассматривали этот вопрос на президиуме ВНС, проводили совещания, исправляли ошибки. Помимо этого, Администрация Президента собрала предложения от самих райисполкомов. Отклики пришли из 75 регионов, в 43-х воздержались. Но вскоре всем надо принимать решения, порой и непопулярные.

Лукашенко: председатель райисполкома должен управлять и требовать, и нести ответственность одинаково как за частный, так и государственный сектор. Читать здесь.

От использования карьеров для местных нужд и школьных автобусов в разных целях, но в интересах детей, до упрощения госзакупок, сноса ветхих строений и даже выделения помощи. Чтобы людям не пришлось с местечковыми вопросами ехать к Кочановой, например.