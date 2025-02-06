Лукашенко: не надо бояться наделять председателей исполкомов соответствующими полномочиями

Во Дворце Независимости прошло совещание, где шла речь о статусе председателя исполкома базового уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иными словами, это самое начало вертикали власти. Но от работы именно этого звена на уровне отдельного поселка, города или района, безусловно, зависит и конечный результат в масштабах страны. Общественно-политический апгрейд Беларуси продолжается. Главный актор процесса – государственная власть, персонифицированная в лице Президента. Без малого 90-процентное доверие надо оправдывать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны людям, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания. Очень важно. Мы это можем сделать. Но нужна железная дисциплина исполнительская и так далее.

Это стратегический посыл не только сохранить созданное, но и улучшить нашу страну. Сегодняшняя повестка вмещает сразу два важных направления. Внутриполитическое и экономическое. Не до конца задействован региональный потенциал. А в этом скрыт контекст. Первое, посыл предвыборной программы Президента «Сильные регионы». Второе, Беларусь – страна территорий равномерного развития. Лукашенко: если мы повышаем требования к председателям исполкомов, то надо давать и полномочия. Подробнее.

Этот управленческий дискурс про региональные права и обязанности длится не первый год. Оно понятно, сейчас не переломные 90-е и не однозначные 2000-е. Безработицу, бандитизм, разрыв кооперационных связей вывез Лукашенко со своей командой. Сейчас время новых управленческих подходов. Институализация коллективного Президента – это переломный момент в архитектуре белорусской модели управления. И здесь на крыло должны встать именно с помощью Александра Лукашенко, от которого все всегда чего-то ждут. Коль уж договорились о распределении полномочий и самодостаточности регионов, значит, надо.

Александр Лукашенко:

Роль этого основного звена, который сталкивается непосредственно с работой с людьми, нам надо повышать. В каком плане? Ну, может быть, и хватает полномочий. Тогда скажите. Здесь есть и председатель райисполкома, есть и губернатор, есть и заместитель председателя ВНС. Мы рассматривали этот вопрос. В каком ключе будем действовать? Я сказал, не надо бояться наделять председателей гор- и райисполкомов соответствующими функциями и полномочиями. Спрос с них будет серьезный, давление будет на них очень серьезное, но мы должны дать им рычаги.

Продолжается изменение управленческого ландшафта страны. Беларусь – унитарное государство, но теперь наша диктатура смещается из центра в регионы. В смысле ответственность. Ну не постоянно же ждать председателям гор- и райисполкомов сюжетов и посылов из Дворца Независимости.