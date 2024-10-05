Лукашенко: мы нужны только там, где мы родились, держитесь своих корней

«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 1996-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.

Самые искренние слова признательности от сердца Первого первому региону. А еще это получился душевный разговор поколения отцов, ответственных за Отечество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здоровья вам, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Здоровья вашим детям. Я знаю, что такое дети, они не должны вас омрачать. Если дома порядок, то и в поле будет нормально, и на заводе, и на фабрике, и в социальных объектах, в государственных учреждениях будет порядок. Все мы страшно зависимы от детей. Очень хочу, чтобы они наследовали вас, чтобы они пошли вашим путем. Я всегда говорю, прожив уже много времени и находясь в этой власти, говорю много, дети наши, и мы нигде никому не нужны. Только там, где мы родились. Держитесь своих корней. Вы живете в прекрасном городе. Все говорят, скучно, танцев, еще чего-то не хватает. Дорогие мои, особенно молодежи хочу сказать, это до первого рождения вашего ребенка. Потом вам хватит и танцев, будете танцевать с утра до вечера, и вся жизнь ваша будет вертеться вокруг ваших детишек. Лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир, нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Сегодня было много подарков. Президенту презентовали две лошади древней полесской породы.

Александр Лукашенко:

Не успел назначить губернатором – посадил меня на лошадь. Спасибо вам огромное и за лошадь, и за корову, которую вы недавно подарили. И самое главное – за два с лишним миллиона, надо два с половиной и цветущее Полесье. Спасибо вам!

О корове глава государства вспомнил не случайно. Рекордсменка из Бреста дает по 45 литров молока. От белорусов никогда не исходил запах тротила. Мы – цивилизация хлеба. Кормимся от своего кропотливого труда. Инвестируем не в геополитические пертурбации, а в свою родную землю. Поэтому и свой клочок земли у нас может найти любой человек труда. Александр Лукашенко:

На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я. Спасибо вам, дорогие мои. Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир.

Пример любви к Беларуси – руководитель «Парохонского». Выходец из России сросся корнями с белорусской глебай. Вчера Президент посещал образцовое хозяйство. А сегодня его руководитель на сцене победителей. Вот он, человек трудовой славы. Владимир Хроленко, директор ОАО «Парохонское»:

Желание жить и работать. И в этом слове все.