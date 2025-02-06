Учли замечания Президента – в Беларуси пересмотрят полномочия местной власти

Во Дворце Независимости прошло совещание, где шла речь о статусе председателя исполкома базового уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионах говорят о том, что централизация власти, которая была изначально, должна ослабевать. Аппаратная система от единоначалия должна спускаться на места. В центре уверены: полномочия – это всегда ответственность. Процесс перераспределения полномочий исторический, въедливый и не одномоментный. Александр Лукашенко с этим вопросом обращался к руководителям на местах. Лукашенко: председатель райисполкома должен иметь возможность задействовать все структуры в районе. Подробности. Была специально создана отдельная широкоформатная рабочая группа. Чтобы учесть конфликт интересов, туда вошли не только столичные эксперты, но и в основном практики разных уровней вертикали. Образная «Конституция» для глав райисполкома – коллективный труд парламентариев, за плечами которых руководство регионами.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Все направления, те, которые вносились с места, рассмотрены и учтены в законопроекте. Что касаемо использования и земельных ресурсов, и кадровых ресурсов, и финансовых ресурсов, и наделения полномочиями, в том числе и благоустройств территорий с участием частных лиц и частных предприятий. Поэтому я думаю, когда будет принят этот закон, у нас больше будет возможностей дать толчок очередному развитию районов. Рассматривали этот вопрос на Президиуме ВНС, проводили совещания, исправляли ошибки. Помимо этого, Администрация Президента собрала предложение от самих райисполкомов. Отклики пришли из 75 регионов, в 43 воздержались. Учли и личные предложения, и коллегиальные решения. И, конечно же, критику Президента. Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории. Подробности.

Окончательно исторические решения законодатели дорабатывали несколько месяцев. Сегодня предложения озвучены перед Президентом. Законопроект содержит два принципиально важных момента.