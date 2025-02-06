Лукашенко: если мы повышаем требования к председателям исполкомов, то надо давать и полномочия

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я уже много раз говорил, что мы значительно повысим уровень исполнительской дисциплины в стране. Я вижу недоработки в этом плане, притом серьезные недоработки, и предупреждаю всех, что если мы это не сделаем, нам будет вообще очень сложно не только в этом году, но и в пятилетку выполнить то, что мы перед собой намечаем. Поэтому уровень исполнительской дисциплины должен быть на соответствующей высоте. Но при этом, понимая, что без председателей исполкомов, горрайисполкомов, понимая, что без них мы не решим ни одной проблемы, требования к ним возрастут. Но если мы повышаем требования к ним, то надо давать и полномочия, чтобы они могли работать. Все очень просто и понятно.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома: Понятно, что спрос будет жестким, и мы к этому готовы. Мы для этого и есть на этих должностях, для того чтобы отвечать за все свои действия, в том числе и за те поручения, которые нам даются.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Если говорить о том, чего не хватало на практике, наверное, хватало всего. И все для исполнения своих должностных обязанностей имеется. Но жизнь не стоит на месте, она движется. И, конечно, есть определенные вопросы, которые нужно корректировать. Поэтому, на мой взгляд, здесь и происходит именно корректировка, и, как говорит наш Президент всегда, берите от земли то, что сегодня нужно, и то, что необходимо, в первую очередь, для наших людей, чтобы жизнь была более комфортной и благоустроенной. Исходя из этого и готовится данный документ.

Итогом сегодняшнего совещания стало решение усилить полномочия власти на местах именно указом Президента. Документ может быть подписан уже к 1 марта. Если бы правки вносились в закон о местном управлении и самоуправлении, как это предлагалось ранее, то понадобилось бы больше времени с учетом изменения ряда подзаконных документов и кодексов.