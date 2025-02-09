Просто зайдите в магазин – о продбезопасности, экспорте и пятилетке качества поговорили с Олегом Ивановым
Продовольственная безопасность – это не просто концепция, а жизненно важный приоритет для каждой страны. Как она обеспечивается в Беларуси и какой вклад вносит в мясоперерабатывающую отрасль, поговорим с гостем нашей программы членом Совета Республики, генеральным директором Гродненского мясокомбината Олегом Витальевичем Ивановым.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Работа сенатора – это в первую очередь работа с людьми. С какими вопросами чаще всего обращаются граждане?
Олег Иванов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
В основной массе это проблемы, связанные с землеустроительными вопросами, жилищно-коммунального хозяйства. И те вопросы, которые рассматриваются на разных уровнях, то есть они своей актуальности пока не теряют. В любом случае надо людей слушать и слышать. И как Наталья Ивановна говорит всегда при нашей работе, что вы должны встречаться до последнего человека, до последнего вопроса, и настраивает нас на решение этих вопросов.
Виолетта Шаблинская:
ЦИК уже зарегистрировал итоги выборов. Александр Лукашенко безоговорочно одержал победу. Олег Витальевич, за какое будущее голосовали вы и что вы желаете Беларуси?
Олег Иванов:
Все кроется в одной такой короткой фразе: за сильную, процветающую Беларусь, где мы можем жить под спокойным мирным небом, верить в развитие нашей страны, думать, как будут развиваться судьбы наших детей. И мне кажется, все для этого у нас есть. Очень жду инаугурацию.
Виолетта Шаблинская:
Ваше предприятие – одно из самых крупных мясоперерабатывающих предприятий страны, которому более века. Чего достигли за это время? Что можете отметить? И какие планы, с учетом того, что в стране объявлены пятилетка качества и Год благоустройства?
Олег Иванов:
Я считаю, что для нашего предприятия поручение главы государства – это перейти на более качественные элементы в работе. Потому что говорить, что у нас некачественная продукция, я такое не могу сказать. Я люблю свое предприятие, уважаю труд людей, которые выпускают качественную продукцию. Но перейти на новый формат взаимоотношений поставщик-партнеры, настроить какие-то новые управленческие звенья для того, чтобы оптимизировать. Это все равно складывается в слово качество. Поэтому целей, задач, конечно, много. В ближайшей пятилетке будем плавно подходить к тому, чтобы создавать какой-то собственный плацдарм сырьевой. Может быть, не исключено. От руководства области посыл есть не только для Гродненского мясокомбината, но и для остальных предприятий – начать заниматься собственным выращиванием свинины, чтобы такой вертикально интегрированный холдинг получился. Это жизнь, и нам придется вкладываться, создавать себе прочность на будущее.
Я очень рад, что наше предприятие является самым крупнейшим поставщиком говядины на китайский рынок. Я верю во все посылы Президента. Мы стараемся перемещаться в эти же страны. Сейчас специалисты наши работают уже именно по халяльной продукции. И в Азербайджане, и в Узбекистане были. И, понятно, следующим шагом очень бы хотелось нам дойти со своей продукцией до стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Оман, Арабские Эмираты. Именно с качественной халяльной продукцией. Я думаю, должно все получиться.
Виолетта Шаблинская:
А какие рынки уже открыты для белорусской продукции? А где нас только планируют услышать?
Олег Иванов:
Хотим развивать дальше нашу аккредитацию по новым видам именно в Китае. Ну, вы же понимаете, это огромное население, огромные возможности. И мне бы хотелось попасть не только именно с говядиной туда, а немножко уже с другими продуктами, которые мы сегодня видели, с добавленной стоимостью. Ближний Восток – смотрите географию перемещений нашего Президента, и вам станет понятно, куда мы собираемся попасть в ближайшую пятилетку качества.
Виолетта Шаблинская:
Продовольственная безопасность – это не просто концепция, а жизненно важный приоритет для каждой страны. Какой вклад вносит мясоперерабатывающая отрасль и как эта концепция обеспечивается в Беларуси?
Олег Иванов:
Мы прекрасно знаем, даже из технических данных, как обеспечивает себя Республика Беларусь по основным видам продовольствия. Будь то мясо, молоко, то есть у нас абсолютный уровень обеспеченности. По молоку вообще сумасшедшие цифры. Как говорит наш Президент, это белое золото нашей страны. Ну и мы, мясники, тоже. Я очень рад за нашу отрасль. Мы не отстаем, на сегодняшний момент обладаем очень большим экспортным потенциалом и стараемся его реализовать.
А безопасность... Давайте так. Для этого надо зайти в наши магазины, обратить внимание на полки и для себя ответить на этот вопрос. Скажите, там чего-то вообще еще не хватает, да? И когда там начинают рассказывать про Беларусь – Президент открыл границы. Приезжайте, зайдите, посмотрите и убедитесь. Соседей не выбирают. И кто не боится, все равно приезжает. Конечно, они смотрят и наше ценообразование. Цены в магазинах – это очень серьезная тема, раз ей занимается персонально Президент. Мы должны развивать свое производство, чтобы быть настроенными на продажу продукции за рубеж, где нашу продукцию знают, где бренд просто Made in Belarus (Сделано в Беларуси) – это равно качество.
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