Просто зайдите в магазин – о продбезопасности, экспорте и пятилетке качества поговорили с Олегом Ивановым

Продовольственная безопасность – это не просто концепция, а жизненно важный приоритет для каждой страны. Как она обеспечивается в Беларуси и какой вклад вносит в мясоперерабатывающую отрасль, поговорим с гостем нашей программы членом Совета Республики, генеральным директором Гродненского мясокомбината Олегом Витальевичем Ивановым.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Работа сенатора – это в первую очередь работа с людьми. С какими вопросами чаще всего обращаются граждане? Олег Иванов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

В основной массе это проблемы, связанные с землеустроительными вопросами, жилищно-коммунального хозяйства. И те вопросы, которые рассматриваются на разных уровнях, то есть они своей актуальности пока не теряют. В любом случае надо людей слушать и слышать. И как Наталья Ивановна говорит всегда при нашей работе, что вы должны встречаться до последнего человека, до последнего вопроса, и настраивает нас на решение этих вопросов. Виолетта Шаблинская:

ЦИК уже зарегистрировал итоги выборов. Александр Лукашенко безоговорочно одержал победу. Олег Витальевич, за какое будущее голосовали вы и что вы желаете Беларуси? Олег Иванов:

Все кроется в одной такой короткой фразе: за сильную, процветающую Беларусь, где мы можем жить под спокойным мирным небом, верить в развитие нашей страны, думать, как будут развиваться судьбы наших детей. И мне кажется, все для этого у нас есть. Очень жду инаугурацию. Виолетта Шаблинская:

Ваше предприятие – одно из самых крупных мясоперерабатывающих предприятий страны, которому более века. Чего достигли за это время? Что можете отметить? И какие планы, с учетом того, что в стране объявлены пятилетка качества и Год благоустройства?

Олег Иванов:

Я считаю, что для нашего предприятия поручение главы государства – это перейти на более качественные элементы в работе. Потому что говорить, что у нас некачественная продукция, я такое не могу сказать. Я люблю свое предприятие, уважаю труд людей, которые выпускают качественную продукцию. Но перейти на новый формат взаимоотношений поставщик-партнеры, настроить какие-то новые управленческие звенья для того, чтобы оптимизировать. Это все равно складывается в слово качество. Поэтому целей, задач, конечно, много. В ближайшей пятилетке будем плавно подходить к тому, чтобы создавать какой-то собственный плацдарм сырьевой. Может быть, не исключено. От руководства области посыл есть не только для Гродненского мясокомбината, но и для остальных предприятий – начать заниматься собственным выращиванием свинины, чтобы такой вертикально интегрированный холдинг получился. Это жизнь, и нам придется вкладываться, создавать себе прочность на будущее. Я очень рад, что наше предприятие является самым крупнейшим поставщиком говядины на китайский рынок. Я верю во все посылы Президента. Мы стараемся перемещаться в эти же страны. Сейчас специалисты наши работают уже именно по халяльной продукции. И в Азербайджане, и в Узбекистане были. И, понятно, следующим шагом очень бы хотелось нам дойти со своей продукцией до стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Оман, Арабские Эмираты. Именно с качественной халяльной продукцией. Я думаю, должно все получиться. Виолетта Шаблинская:

А какие рынки уже открыты для белорусской продукции? А где нас только планируют услышать? Олег Иванов:

Хотим развивать дальше нашу аккредитацию по новым видам именно в Китае. Ну, вы же понимаете, это огромное население, огромные возможности. И мне бы хотелось попасть не только именно с говядиной туда, а немножко уже с другими продуктами, которые мы сегодня видели, с добавленной стоимостью. Ближний Восток – смотрите географию перемещений нашего Президента, и вам станет понятно, куда мы собираемся попасть в ближайшую пятилетку качества.