Президентская кампания в Польше может стать самой грязной в истории

С 5 февраля поляки живут в условиях государственного переворота. Так, во всяком случае, считает Конституционный суд Польши, который направил запрос в прокуратуру на 60 листах в отношении Туска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Премьера обвиняют в создании организованной преступной группы, узурпации власти и рейдерском захвате TVP – польского государственного телевидения. Туск сделал вид, что не знает, о чем идет речь, и отправился играть в настольный теннис.

Такой политический пинг-понг связан, конечно, с президентской гонкой. На прошлой неделе требовали арестовать министра юстиции, а на этой добрались и до премьера. Эта партия, скорее всего, закончится ничем, но хотя бы так до избирателя пытаются донести мысль, что в стране не действуют законы, а польский премьер вообще диктатор. Тем временем рейтинг ставленника Туска – мэра Варшавы Тшасковского – продолжает падать (еще минус 6 %) и сейчас составляет всего 32 %. Его основной конкурент от «ПиС Кароль» Навроцкий сохраняет 24 %, но в спину ему дышат и другие кандидаты.

Сам Туск обиделся, что новость о государственном перевороте появилась на первых полосах в России, Беларуси и Венгрии, намекая на заказной характер обвинений. Можем заверить Туска, Беларусь в польские выборы не вмешивалась. Нелегко на этой неделе пришлось и уходящему президенту Анджею Дуде. Его пресс-секретаря арестовали за коррупцию. Оказалось, Спихальский торговал дипломами Варшавского бизнес-университета и обещал протекцию со стороны Дуды. Сам Дуда заявил, что для него арест стал неожиданностью и что он ничего не знал. Правда, так совпало, что накануне Дуда жаловался на маленькую президентскую пенсию, всего около 3 тысяч долларов. Так что будем надеяться, он не занимался подработкой вместе с пресс-секретарем.