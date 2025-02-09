Президентская кампания в Польше может стать самой грязной в истории
С 5 февраля поляки живут в условиях государственного переворота. Так, во всяком случае, считает Конституционный суд Польши, который направил запрос в прокуратуру на 60 листах в отношении Туска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Премьера обвиняют в создании организованной преступной группы, узурпации власти и рейдерском захвате TVP – польского государственного телевидения. Туск сделал вид, что не знает, о чем идет речь, и отправился играть в настольный теннис.
Такой политический пинг-понг связан, конечно, с президентской гонкой. На прошлой неделе требовали арестовать министра юстиции, а на этой добрались и до премьера. Эта партия, скорее всего, закончится ничем, но хотя бы так до избирателя пытаются донести мысль, что в стране не действуют законы, а польский премьер вообще диктатор.
Тем временем рейтинг ставленника Туска – мэра Варшавы Тшасковского – продолжает падать (еще минус 6 %) и сейчас составляет всего 32 %. Его основной конкурент от «ПиС Кароль» Навроцкий сохраняет 24 %, но в спину ему дышат и другие кандидаты.
Сам Туск обиделся, что новость о государственном перевороте появилась на первых полосах в России, Беларуси и Венгрии, намекая на заказной характер обвинений. Можем заверить Туска, Беларусь в польские выборы не вмешивалась.
Нелегко на этой неделе пришлось и уходящему президенту Анджею Дуде. Его пресс-секретаря арестовали за коррупцию. Оказалось, Спихальский торговал дипломами Варшавского бизнес-университета и обещал протекцию со стороны Дуды. Сам Дуда заявил, что для него арест стал неожиданностью и что он ничего не знал.
Правда, так совпало, что накануне Дуда жаловался на маленькую президентскую пенсию, всего около 3 тысяч долларов. Так что будем надеяться, он не занимался подработкой вместе с пресс-секретарем.
Президентские выборы пройдут в мае и, судя по волне коррупционных дел, обещают быть самыми грязными в истории Польши.
Но решит исход голосования не компромат, а новый посол США. Этот пост занял человек Трампа Томас Роуз. И это назначение будет влиять на польскую политику гораздо больше, чем так называемые президентские выборы, уже ставшие фарсом.
Но простых поляков мало волнуют эти политические разборки. Их больше заботят обычные жизненные вопросы, на решение которых у власть имущих времени не остается.