Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей предприятий всех форм собственности – Крутой

Президент снова подчеркнул роль руководителей базовой вертикали в повестке частной инициативы. Более либеральные акторы боятся не навредить бизнес-активности. Но ведь сейчас зарождается новая культура отношений власть-бизнес. И необходимо сохранить социальные, а не капиталистические паттерны. Это же фундамент нашего государственного ландшафта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ставил вопрос, который очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан об ответственности председателей исполкома базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается: частник – это вообще не государство. Это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем. Их роль также, особенно в производстве, будет повышена. Председатель райисполкома должен по основному функционалу управлять и требовать, и нести ответственность одинаково как за частный, так и государственный сектор. И это касается прежде всего кадров. Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма.

Это, пожалуй, одна из самых обсуждаемых ремарок. Решено. Частные предприятия останутся в зоне патроната председателей райисполкомов и в кадровом вопросе, и в теме благоустройства. Именно эта сфера, можно сказать, станет экзаменом на эффективность президентов районного масштаба с новыми полномочиями. Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Есть разные частные предприятия, разные руководители предприятий. Одни предприятия нас слышали в плане благоустройства того же либо какого-то участия в жизни района, а вторые не всегда слышали. Здесь уже мы их поставим на равные условия.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей территориальных органов всех наших министерств и ведомств, кроме Комитета госбезопасности, будет согласовывать руководителей ключевых организаций района всех форм собственности по перечню, которую утвердит сам исполком. Для того чтобы уже не уйти в мелочевку, конечно, руководство парикмахерской, небольшой аптеки никто утверждать не будет. Причем за участие в улучшении родного региона бизнесменов-патриотов ждут налоговые преференции. Но это точно не превратится в лазейку от уплаты налогов. Все детали озвучил глава Администрации Президента. Дмитрий Крутой

Для организаций, которые будут тратить ресурсы на те или иные объекты благоустройства, сделано послабление в Налоговом кодексе, они будут иметь право включать эти затраты во внереализационные расходы. То, что стоит 2 рубля, чтобы не оказалось по документам 5 рублей, и не было ухода от налогообложения в какие-то серые схемы. И наоборот, не стали бы пользоваться этим благоустройством, эти нормы наши специалисты, которые работают над указом, естественно, постараются исключить.

Еще до Года благоустройства над «Дожинках» в Климовичах Президент поручил создать отдельную программу по сносу ветхих строений. Теперь это будет делать легче, а значит, и вовлекать в оборот земли и сельхозназначения. Заметно упростят систему госзакупок именно для районов, правда, через государственного оператора. Работать будет легче, даже с инвесторами. Тендеры и бумагооборот не будут воровать время.