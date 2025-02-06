Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей предприятий всех форм собственности – Крутой
Президент снова подчеркнул роль руководителей базовой вертикали в повестке частной инициативы. Более либеральные акторы боятся не навредить бизнес-активности. Но ведь сейчас зарождается новая культура отношений власть-бизнес. И необходимо сохранить социальные, а не капиталистические паттерны. Это же фундамент нашего государственного ландшафта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ставил вопрос, который очень неоднозначно воспринят некоторыми категориями граждан об ответственности председателей исполкома базового уровня за управление по всем направлениям, в том числе и частным сектором. А то у нас получается: частник – это вообще не государство. Это государство в государстве. А в то же время мы на частника очень рассчитываем. Их роль также, особенно в производстве, будет повышена.
Председатель райисполкома должен по основному функционалу управлять и требовать, и нести ответственность одинаково как за частный, так и государственный сектор. И это касается прежде всего кадров. Это жестокое мое требование. От этого никто не должен уходить, рассуждая и болтая языком о каком-то либерализме. У нас кое-кто еще не наелся этого либерализма.
Это, пожалуй, одна из самых обсуждаемых ремарок. Решено. Частные предприятия останутся в зоне патроната председателей райисполкомов и в кадровом вопросе, и в теме благоустройства. Именно эта сфера, можно сказать, станет экзаменом на эффективность президентов районного масштаба с новыми полномочиями.
Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:
Есть разные частные предприятия, разные руководители предприятий. Одни предприятия нас слышали в плане благоустройства того же либо какого-то участия в жизни района, а вторые не всегда слышали. Здесь уже мы их поставим на равные условия.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Председатель райисполкома будет согласовывать руководителей территориальных органов всех наших министерств и ведомств, кроме Комитета госбезопасности, будет согласовывать руководителей ключевых организаций района всех форм собственности по перечню, которую утвердит сам исполком.
Для того чтобы уже не уйти в мелочевку, конечно, руководство парикмахерской, небольшой аптеки никто утверждать не будет.
Причем за участие в улучшении родного региона бизнесменов-патриотов ждут налоговые преференции. Но это точно не превратится в лазейку от уплаты налогов. Все детали озвучил глава Администрации Президента.
Дмитрий Крутой
Для организаций, которые будут тратить ресурсы на те или иные объекты благоустройства, сделано послабление в Налоговом кодексе, они будут иметь право включать эти затраты во внереализационные расходы.
То, что стоит 2 рубля, чтобы не оказалось по документам 5 рублей, и не было ухода от налогообложения в какие-то серые схемы. И наоборот, не стали бы пользоваться этим благоустройством, эти нормы наши специалисты, которые работают над указом, естественно, постараются исключить.
Еще до Года благоустройства над «Дожинках» в Климовичах Президент поручил создать отдельную программу по сносу ветхих строений. Теперь это будет делать легче, а значит, и вовлекать в оборот земли и сельхозназначения.
Заметно упростят систему госзакупок именно для районов, правда, через государственного оператора. Работать будет легче, даже с инвесторами. Тендеры и бумагооборот не будут воровать время.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Некоторые вопросы решались, но было затянуто время. Надо сократить время для решения этих вопросов. Ряд полномочий будет перенесен именно на председателя райисполкома, а где-то, наоборот, на исполком, чтобы он принимал решения.
Усилить полномочия власти на местах решено указом Президента Беларуси. Это оперативнее, концентрированнее и четче. Если изменения закрепляли бы законом, то процедура комплементарности затянула сам процесс. Надо было изменить еще девять подзаконных документов и несколько кодексов.
А вот документ может быть подписан уже к 1 марта. Все новации будут закреплены в одном законопроекте. Он, как и обещали, станет настольной книгой для председателя райисполкома. Правда, пока к новшествам присмотрятся. И на эксперимент отведен целый год. Дотации для регионов тоже оставили, хотя сам указ должен мотивировать на эффективную работу.
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