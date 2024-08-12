Большие перестановки в вертикали белорусской власти: что Лукашенко посоветовал назначенцам?

Какими должны быть руководители на местах? Быть ли второй АЭС в Беларуси? С кого будут спрашивать за ликвидацию последствий урагана? И над чем необходимо поработать Брестской области. Эти вопросы сегодня обсуждались во Дворце Независимости. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко подробно остановился на задачах для каждого назначенца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители в местной вертикали, назначен новый губернатор, сменился вице-премьер и министр энергетики. У многих назначенцев есть свои кейсы, идеи, проекты. А кадровые рокировки отражают тенденции государственного управления. Главный постулат – назначения выполняются под решение определенных задач. С подробностями насыщенного решениями Президента кадрового понедельника – политический обозреватель Евгений Пустовой.

Уверенным шагом, но уже по новому пути. Именно это обстоятельство и объединило известных в стране и своих областях деятельности госслужащих. В кабинет Президента они пришли в одних должностях, а вернулись уже с новыми портфелями. Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Уважаемый товарищ Президент, на ваше рассмотрение вносятся кадровые предложения по руководству госорганов и госпредприятий.

А у Алексея Кушнаренко классический карьерный рост. Постепенный и в понятной ему сфере. До получения министерского портфеля был генеральный директором «Белтопгаза». Но вот задачи поставлены нетривиальные. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Министерство энергетики у нас всегда считалось, что приоритетное место работы. Я полагаю, что вы там не думаете. Там предостаточно работы, особенно сейчас и на перспективу, что касается, будем или не будем строить атомную станцию новую и что касается наведения порядка там.

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

Система сформирована десятилетиями. Она самодостаточна – белорусская энергетика. Но при этом нет предела совершенству. И конечно, все усилия будут направлены на то, чтобы обеспечить безаварийные, бесперебойные, доступные и качественные энергоснабжение, газоснабжение, торфоснабжение. Все, что находится в компетенции Министерства энергетики.

Белорусская железная дорога в последнее время все чаще попадает в ленты новостей, правда, с криминальным подтекстом. Коррупционные скандалы. Наведением железного порядка и поиском новых контрактов заниматься Валерию Вереничу. До этого он был первым заместителем министра транспорта, теперь назначен начальником Белорусской чыгунки. Контейнерные перевозки, логистика до российских портов и при всем этом внимание к пассажирам. Даже небольших остановок. Начальником Белорусской железной дороги стал Валерий Веренич. Подробности.

Для каждого назначенца глава государства нашел конкретные слова и поручения.

Александр Лукашенко:

Мы очень много на примере Шкловского и Оршанского районов говорили о дальнейшем развитии сельского хозяйства, но в некоторых районах, допустим, в Быховском, непочатый край работы вообще по наведению элементарного порядка. Я очень рассчитываю, что с вашим приходом туда ситуация изменится. Быховский район не то чернобыльским считали, кое-кто там был напуган, перепуган... Но хорошо, что ситуацию стабилизировали в настоящий момент. Нужно наводить порядок там и забыть о том, что этот район не похож чем-то на другие. Да, там почвы, земли немного иные, но работать там можно и нужно. Буду приветствовать, поддерживать, если инициатива с вашей стороны, Александр Васильевич, будет серьезная.

Александр Лукашенко:

Любанский райисполком, не надо забывать о том, что мы там строим солидный комбинат. И тому, кто начинал строительство, была поставлена задача, что Любань должна стать второй столицей наших шахтеров. Подробности.

Александр Лукашенко:

Ленинский район Могилева ближе к Шкловскому району, сторона, где памятник милиции. Поэтому работы здесь хватает. Больше тем в тех районах. Частный сектор, он никуда не делся. Ну, вам это близко, наводить порядок в Могилеве, Могилев должен не отставать в своем развитии от других городов.

Сильные регионы – один из ориентиров развития нынешней пятилетки. Но вместе с этим глава государства занялся укрепление института руководителей вертикали власти. Именно базовый уровень – центральное звено управления. А главное ответственное лицо – председатель райисполкома. Предложения по формализации его компетенций Президент готов услышать. Александр Лукашенко:

По моему глубокому убеждению, важнейшая структура в органах власти у нас не то что недозагружена – она не совсем имеет четкие ориентиры по стратегии и тактике своей работы. Приходит председатель райисполкома, он должен четко знать свои границы, свои полномочия, что он должен делать, чем он занимается. Это особенно важно сейчас.

С одной стороны, главы райисполкомов должны реализовывать политику государства, с другой, налаживать обратную связь с обществом и запросами людей. Это то, о чем говорит Президент: распределение полномочий и ответственности.