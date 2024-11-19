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Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории

19 ноября 2024 13:27
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Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории-2

Вопрос о повышении статуса районных исполнительных комитетов звучал неоднократно за последнее время, в том числе в контексте программы «Один район – один проект». Не все руководители райисполкомов понимают, как и что должно работать.

Для разработки документа была создана рабочая группа, в которую вошли действующие и экс-председатели райисполкомов. Кроме того, запросили мнение председателей со всех районов. Они внесли предложения в части финансирования, благоустройства и назначения кадров. 

Документ не должен напоминать протокол поручений, акцентировал Президент. Это должен быть нормативно-правовой акт, по сути, настольная книга. Чтобы каждый руководитель района понимал, за что он несет ответственность и какие у него обязанности.

Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Больше надо относить полномочия к исполкому, а не председателю райисполкома. Он вносит, предлагает, а исполком утверждает. Ну кое-что решает председатель исполкома. Они председатели исполкомов. Они, образно говоря, президенты на этой территории, как я говорю. 

Но они не президенты. Так же, как и премьер-министр. Он председатель правительства. У него есть определенные личные полномочия, но он лично не может принять ни один нормативно-правовой акт. Он организовывает правительство, его работу и так далее. Это дело премьер-министра. А решения, нормативно-правовые акты – правительства. 

Мы тут путать не должны. И не создавать вертикаль диктатуры от Президента до председателя сельского совета. Это красная нить. Мы тут ни в коем случае не должны преступить.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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