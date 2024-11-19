Лукашенко: председатели исполкомов, образно говоря, президенты на своей территории

Всебелорусское народное собрание никому не должно мешать работать. Об этом заявил Президент на первом заседании Президиума ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос о повышении статуса районных исполнительных комитетов звучал неоднократно за последнее время, в том числе в контексте программы «Один район – один проект». Не все руководители райисполкомов понимают, как и что должно работать.

Для разработки документа была создана рабочая группа, в которую вошли действующие и экс-председатели райисполкомов. Кроме того, запросили мнение председателей со всех районов. Они внесли предложения в части финансирования, благоустройства и назначения кадров.

Документ не должен напоминать протокол поручений, акцентировал Президент. Это должен быть нормативно-правовой акт, по сути, настольная книга. Чтобы каждый руководитель района понимал, за что он несет ответственность и какие у него обязанности.