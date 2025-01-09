Каким будет будущее Беларуси – проанализировали главные высказывания Лукашенко

Предстоящие президентские выборы в масштабе страны и целого общества – это, безусловно, наш коллективный ответ на вопрос: а что будет завтра? Каково наше будущее? И это тот самый вопрос, который волнует всех и каждого: и конкретную семью, когда речь о детях и внуках; и главу государства, когда речь идет о будущем страны и целого народа. И в этом смысле интересным и показательным будет контент-анализ публичных выступлений Александра Лукашенко с начала года. Его приводит телеграмм-канал «Пул Первого». С начала 2025-го наш Президент 10 раз высказался о будущем, 14 раз о поколении и 27 раз о Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И этой статистикой совершенно очевидна забота о том, что будет завтра и какому поколению предстоит хранить наши ценности и историю. Алена Сырова о главном. Лукашенко – участникам республиканского бала: я пришел в большую политику с целью сохранить преемственность.

За последние две недели от первого лица, пожалуй, чаще других звучала фраза «смена поколений». Не то, чтобы это новость – процесс вполне естественный, непрерывный. Просто очень явный в определенные периоды. По классике, новое приходит раз в 20 лет, а значит, это время для особого волнения. На любом уровне – от бытового, профессионального до государственного – те, кому не все равно на будущее своей семьи, дела и страны, так или иначе задумываются и высказывают свои опасения.

Государство потерять! Отдавать кому-то в руку? Кому отдать, если человек один? Больше нет! А кого найдем мы с вами? Кто есть? Кого найти сейчас, в наше время?

Я всю жизнь проработала на ферме, кормы подвозили на коне, отдай молодого коня – не удержать эти вожжи! Президент, наше правительство держат, жестко надо держать вожжи!

Ответ на вопрос «кто будет после нас» Александр Лукашенко дает очевидный, но прямой: те, кого воспитали, кому передаем знания, жизненный опыт, возможно, даже не задумываясь в процессе. А надо бы!

– Я многодетный отец, у меня шестеро детей… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот молодец! Вот кому надо говорить добрые слова. И дети хорошие – вот в чем смысл. По моим данным, дети хорошие. Детей можно нарожать, извините, что в церкви говорю, но какие они будут? Вот вопрос. Следующее поколение наших детей, которые возьмут в руки Беларусь, будут ее беречь и ценить, хотя бы так, как мы с вами, нынешнее поколение, оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Лукашенко: я не держусь за власть и сделаю все, чтобы спокойно передать ее новому поколению.

И если продолжить параллели с семьей, то задача старших – бацькоў – вовремя приучить к самостоятельности и заложить надежную базу для детей, от которой они могли бы оттолкнуться и продолжить развитие. Лукашенко: мы должны сделать так, чтобы наши дети, опираясь на то, что сделали мы, сделали больше. И еще важнее создать такую основу и уровень, ниже которого не опустились бы. Иначе к чему все усилия? Лукашенко рассказал, почему волнуется за молодежь: ибо попрут не туда!.

Так, например, Беларусь уже не свернет с пути использования мирного атома. А это энергетическая независимость, это компетенции, рабочие места, это уровень комфорта и результат принятого на свой страх и риск решения «вопреки», но с четким пониманием «для чего». Будущее и очередная ветка метро – удобно, быстро. А разговоров-то было… Аналогичная история с такой привычной для нас частью жизни, как качественная питьевая вода – на это не пожалели ни денег, ни сил. Лукашенко: «Что делаем мы для людей в Беларуси, ни в одной стране не делается». Подробнее.

И наверняка, не сделай мы это сейчас, не сделаем никогда – потому что всегда будет что-то другое первостепенным и важным. Президент это хорошо понимает, потому решения принимает, обдумав, но здесь и сейчас. Как было, например, три десятилетия назад на Полесье.

Базовые потребности белорусов закрыты давно, выросло уже и поколение, тех, кто не знает ни голода, ни очередей – разве что за белорусскими машинами, при возможности купить иномарки. Это тоже о чем-то говорит. Есть определенный уровень, его воспринимают как данность.

С одной стороны, это хорошо. С другой, важно, чтобы было осознание, что каждый день стоит за ценой этой данности. Президент не жалеет времени в своем плотном графике, чтобы откровенно и открыто объяснять на фактах и примерах это и взрослым, и детям.

В период переизбытка информации особую важность приобретают разговоры между людьми. Только так можно понять, о чем думает человек, как воспринимает сказанное, тем самым не допустить недопонимания, которое может привести в самому страшному – расколу. И если страну воспринимать как одну большую семью, то между всеми ее миллионами жителей. На глобальном уровне это чревато общей потерей. Лукашенко: я люблю свой народ, и в этом моя особенность.

Цель – сохранить страну, которую мы сегодня любим и знаем. Цель – жить в ней, жить еще лучше. Базово у нас для этого все есть – производства, которые могли бы продать, но сегодня они наша гордость, бренд и стабильная прибыль для страны. Компетенции. Да, кто-то скажет, это просто пробы пера, но по факту – задел на будущее. Было бы желание. Лукашенко вручил награды «За духовное возрождение»‎ и специальные премии Президента.