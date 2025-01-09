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Лукашенко подписал указ, объявляющий 2025-й Годом благоустройства

09 января 2025 16:39
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Теперь официально: 2025-й в Беларуси будет посвящен благоустройству. Подпись на документе, который определяет задачу на ближайшие 12 месяцев для каждого гражданина нашей страны, поставил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ, объявляющий 2025-й Годом благоустройства-2

Этот год дает старт пятилетке качества и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание комфортной, безопасной, современной среды для жизни людей. Речь о наведении порядка на земле, преображении населенных пунктов, производств, дорог и других объектов. В течение месяца правительством будет разработан и утвержден конкретный план мероприятий. К его реализации подключатся буквально все: от государства до населения. Глобальные цели требуют участия каждого, и, объединив усилия, мы сможем сделать нашу Беларусь еще прекраснее для себя, наших детей и будущих поколений.

# Александр Лукашенко # Год благоустройства

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