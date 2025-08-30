В Украине начинают зачищать следы преступлений госпереворота – Азарёнок об убийстве Парубия

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Важное событие произошло в Украине сегодня. Во Львове доставщиком еды убит Андрей Парубий. Один из лидеров Майдана, именно он организовывал снайперский огонь по своим и чужим, организатор сожжения людей в Одессе, бывший глава Верховной Рады, один из главарей постмайданного киевского режима. Там же год назад была убита Ирина Фарион – неистовый идеолог бандеровщины.
Очевидно, начинают зачищать следы преступлений госпереворота, кадавр пожирает самого себя. Террор, убийства, диверсии, теракты не просто приемлемый, но основной способ борьбы украинских националистов со времен Бандеры – они так и писали в своих программных документах. Все эти обитатели землянок УПА только и занимались тем, что резали, убивали, грабили каких-нибудь колхозников и учительниц.
Павел Судоплатов, легендарный советский разведчик, непосредственно боролся против националистического подполья. И он без обиняков в своих воспоминаниях делился, что это за существа:
«Бандеровец – это особый тип маньяка, он похож на человека, и выглядит как свой, но если оставить его в живых, пожалеть, то он все равно потом убьет чью-то мать, жену, ребенка. Помните это. Жалость дорого обойдется!»
Григорий Азаренок:
Он их видел, он их знал, он непосредственно с ними боролся. Он понимал, о чем говорит. Другой украинец, поэт Василий Симоненко, написал об этих персонажах проникновенные стихи:
Я вас встречал в те горестные годы,
Когда огонь до неба доставал,
И почерневший купол небосвода
Рев самолетов вражьих раздирал.
Тогда вас люди называли псами,
Ведь вы лизали немцам башмаки,
Орали «Хайль» осипшими басами,
Ревели «Ще не вмерла» от тоски.
Где вы прошли – пустыни и руины,
Для трупов не хватало больше ям.
Плевала кровью «Ненька Украина»
В хозяев ваших, прямо в хари вам.
Что важно для нас в этой ситуации. А то, что этот самый Порубий в 2020 году вошел в группу «За демократичную Беларусь». Вот такую демократию они нам навязать и хотели. С кровью и мясом, с террором и убийствами. Чтобы не только нэнька Украина истекала кровью, но и наша прекрасная Родина. Чтобы вместо радостных салютов у нас звучали только взрывы и стрельба, чтобы не к урокам сейчас наши дети готовились, а к мясным штурмам.
И очень быстро всякая вшивая интеллигентщина поняла бы, кто в доме реальный хозяин. Тот, у кого есть обрез или ствол. Все эти националисты, все эти Автуховичи-Дедки, анархисты, бандеровцы, полицаи и власовцы, все эти маньяки и убийцы – они бы очень быстро пришли к хлюпикам-рэперкам, богеме, тусовочке, ко всем этим певичкам и банкирам, к блегерам и коучерам. И финка как в масло вошла бы в тлустое тело финансиста.
Григорий Азаренок:
Недавно за границей один такой националист, боевик террористического недополка, пытал своего любовника паяльником, а затем отрезал гениталии, после чего сам покончил с собой. Вот от чего, от какой бездны, от какого мрака спас Президент нашу страну тогда. Вот почему парой десяткой синих спин и чего пониже нужно было запечатать этот ад. Потому что такие события были бы повседневной криминальной хроникой наших дней.
Так всегда бывает, после любой революции. Когда открываются двери тюрем и душевных больниц, когда падают засовы и жгутся архивы, когда кровавый зверь, который таится в любом народе, выпрыгивает на улицы и площади, когда смерть воцаряет свои права. Не зря говорят, что государство не создано для того, чтобы сделать рай, но чтобы не допустить ада.
Да, жесток был, например, Саддам Хусейн. Но после его свержения даже гонимые им курды вспоминают времена его правления, ибо нет ничего хуже безгосударственного хаоса. Везде, где свергали в кавычках и без кавычек диктаторские режимы, воцарялась такая красота, с рынками рабов и зинданами, с отрезанием голов на камеры и массовым террором, что люди потом готовы любого, самого жестокого диктатора принять, лишь бы не вот это вот все. И горько плачут по вещам, с которых раньше смеялись – стабильность и чарка-шкварка.
Только государство, коллективная воля народа, воплощенная в воле могущественного лидера, может стоять на пути разрушения, смерти, террора и безумия. Только государство может удержать народ в состоянии мира и порядка, только Вождь во главе может быть защитой от чудовищных вихрей истории, которая смазывает свою мельницу исключительно кровью, кровью и кровью. Помолитесь за государство, поблагодарите небо за Президента. Кроме него, ничего не нужно.
Во Львове застрелен экс-секретарь СНБО Андрей Парубий.