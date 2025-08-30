В Украине начинают зачищать следы преступлений госпереворота – Азарёнок об убийстве Парубия

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Важное событие произошло в Украине сегодня. Во Львове доставщиком еды убит Андрей Парубий. Один из лидеров Майдана, именно он организовывал снайперский огонь по своим и чужим, организатор сожжения людей в Одессе, бывший глава Верховной Рады, один из главарей постмайданного киевского режима. Там же год назад была убита Ирина Фарион – неистовый идеолог бандеровщины. Очевидно, начинают зачищать следы преступлений госпереворота, кадавр пожирает самого себя. Террор, убийства, диверсии, теракты не просто приемлемый, но основной способ борьбы украинских националистов со времен Бандеры – они так и писали в своих программных документах. Все эти обитатели землянок УПА только и занимались тем, что резали, убивали, грабили каких-нибудь колхозников и учительниц. Павел Судоплатов, легендарный советский разведчик, непосредственно боролся против националистического подполья. И он без обиняков в своих воспоминаниях делился, что это за существа: «Бандеровец – это особый тип маньяка, он похож на человека, и выглядит как свой, но если оставить его в живых, пожалеть, то он все равно потом убьет чью-то мать, жену, ребенка. Помните это. Жалость дорого обойдется!»

Григорий Азаренок:

Он их видел, он их знал, он непосредственно с ними боролся. Он понимал, о чем говорит. Другой украинец, поэт Василий Симоненко, написал об этих персонажах проникновенные стихи: Я вас встречал в те горестные годы,

Когда огонь до неба доставал,

И почерневший купол небосвода

Рев самолетов вражьих раздирал. Тогда вас люди называли псами,

Ведь вы лизали немцам башмаки,

Орали «Хайль» осипшими басами,

Ревели «Ще не вмерла» от тоски. Где вы прошли – пустыни и руины,

Для трупов не хватало больше ям.

Плевала кровью «Ненька Украина»

В хозяев ваших, прямо в хари вам. Что важно для нас в этой ситуации. А то, что этот самый Порубий в 2020 году вошел в группу «За демократичную Беларусь». Вот такую демократию они нам навязать и хотели. С кровью и мясом, с террором и убийствами. Чтобы не только нэнька Украина истекала кровью, но и наша прекрасная Родина. Чтобы вместо радостных салютов у нас звучали только взрывы и стрельба, чтобы не к урокам сейчас наши дети готовились, а к мясным штурмам. И очень быстро всякая вшивая интеллигентщина поняла бы, кто в доме реальный хозяин. Тот, у кого есть обрез или ствол. Все эти националисты, все эти Автуховичи-Дедки, анархисты, бандеровцы, полицаи и власовцы, все эти маньяки и убийцы – они бы очень быстро пришли к хлюпикам-рэперкам, богеме, тусовочке, ко всем этим певичкам и банкирам, к блегерам и коучерам. И финка как в масло вошла бы в тлустое тело финансиста.