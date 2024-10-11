Лукашенко рассказал, почему волнуется за молодёжь: ибо попрут не туда!

Сельское хозяйство традиционно в центре внимания главы государства. 11 октября акцент на вопросах выращивания и уборки кукурузы. С результатами эксперимента по возделыванию этой культуры Президент ознакомился на своей малой родине – в Шкловском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На опытных полях хозяйства «Александрийское» 12 сортов. Пополам белорусской и импортной селекции. Задача номер один сейчас – заложить такой фундамент во всех сферах, чтобы даже десятилетия спустя при большом желании нельзя было бы его разрушить. Хотя глава государства предпочитает другой пример. Лукашенко: мы с ученых начнем медленно-медленно шкуру драть – вы должны дать результат! Подробнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо паровоз поставить на нужный рельс и толкнуть. Чтоб дети не могли повернуть его 10-15 лет. Ибо попрут не туда. Вот я уверен! Я же вижу, я же смотрю. И у себя там, и прочее. Талантливая молодежь. Но они к земле не очень. Вот видишь, ему для работы надо. Стоит, тычет это все. И все так. Так он работает. А те для интереса тычут вокруг. Алена Сырова тоже вот. А вон стоят, они же с утра до вечера в этом айфоне. Ну, потыкал, потыкал и пошел.

– С лопаткой!

– Поэтому ж ты ж заметил, я говорю, сейчас для Беларуси золотое время.

И в это золотое время важно природным золотом распоряжаться максимально эффективно, думая о завтра. Древесина. 40 % территории нашей страны– леса. Ресурс вроде и возобновляемый, но взять хотя бы недавнюю стихию, которая как спички за считаные часы этим летом выкосила 15 тысяч гектаров леса. Президент поручал сделать все, чтобы не допустить просто ее порчи. Сегодня заслушал доклад о результатах.

Александр Лукашенко:

Все, что ты убрал, золотое, ты, говоришь, дело отдал?

– Вот оно. Два миллиона двести шестьдесят из трех миллионов двести. Это пиловочник, баланс...

– Хорошо. А 96?

– 960 тысяч. Ну, это, можно сказать, переходящий остаток. Это не то, что лежит.

– Где оно?

– На складах в лесу и реализовывается.

– Валяется в складу.

– Нет.

– Валяется в лесу. Это же называется на складах у тебя.

– Все сложено, товарищ Президент. Смотрите, полмиллиона кубов на сегодня на Светлогорском ЦКК. Мы ему как вальнули, там горы лежат до неба.

– Это переработает.

– Да, по мере потребления здесь же основная...

– А это пропадет – 960.

– Нет, тут остатки дров, они вывезены на промсклады, это там нормально все с этой древесиной.

– А основная древесина, ну и то, что я вам обещал, вот по лесорастительным условиям 13 тысяч гектаров, которые пойдут под посадку. То есть где надо искусственное лесовосстановление. Значит, пять тысяч гектар мы уже начали садить. Почва вся распахана.

– Пять тысяч гектар начали или посадили?

– Не, начали. Только ж почка сформировалась. У нас же тоже технология, как в сельском хозяйстве.

– И сколько ты в этом году посеешь?

– Минимум пять, максимум – пока землю не скуют морозы. Посадочного материала хватает. Все и организации, и госорганы, все обратились.

Министерство лесного хозяйство в одиночку с восстановлением, может, и справится, но все же наш дом – дело общее. 12 октября начнется масштабная акция «Дай лесу новае жыццё». Разрекламировал ее и фактически запустил сегодня первым глава государства. Александр Лукашенко:

Ну что, товарищи, начинайте. Я за вами. «Делай как я» в действии. На делянке стараниями главы государства и его команды появились две тысячи дубов и елей. Почвы здесь непростые, поэтому прибегнуть пришлось к использованию проверенного веками меча. Физически это сложнее, чем с современными трубами, которые вы могли видеть раньше, но и белорусы ведь люди не слабые.