Лукашенко – участникам республиканского бала: я пришёл в большую политику с целью сохранить преемственность

Во Дворце Независимости 24 декабря встречали особенных гостей – девушек в пышных вечерних платьях и кавалеров во фраках и мундирах. Всего несколько сотен юношей и девушек. Все они закружились в ритме вальса, но не только этого танца. Участие по традиции принял и Президент, но прежде Александр Лукашенко обратился к участникам новогоднего бала, а по сути ко всем белорусам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня крайне важно, чтобы вы, находясь здесь, среди людей разных возрастов, статусов, почувствовали суть уклада нашего общества, где все равны в своих возможностях. Где смена поколений строится на уважении исторических достижений народа и обязательно строится на преемственности. Именно с такой главной, на мой взгляд, идеей я и пришел в большую политику давным-давно. Сохранить преемственность. Была внутренняя уверенность в правоте этого курса и был запрос общества. Поэтому была поддержка со стороны народа. Потому что каждый здравомыслящий гражданин понимал простую истину: нам, белорусам, как минимум не надо бороться за право строить свое государство.

Но стоит забыть или предать тех, кто прошел этот путь, придется начинать сначала. И что самое страшное, сегодня это уже вы видите, возможно, придется начинать сначала с оружием в руках, не дай бог. Вот такая правда жизни и философия успеха. Хочешь подняться еще выше, не ломай выстроенную до тебя поколениями опору. Опирайся на нее и иди вперед. Вам, конечно, может показаться неуместным столь серьезный разговор в таких праздничных декорациях. Но декорации всегда временны. А момент, в котором вы находитесь, имеет фундаментальное значение. Для кого-то он может оказаться судьбоносным. Дорогие участники нашего новогоднего бала, сегодняшний вечер дарит вам много возможностей приобрести новых друзей, пообщаться с теми, чей жизненный опыт уже сегодня может стать для вас серьезным ориентиром в будущее. Еще раз хочу поздравить вас, ваших родных, ваших близких, всех белорусов с наступающим Новым годом, с наступающими праздниками. Будьте всегда счастливы. И берегите свою страну, нашу Беларусь.