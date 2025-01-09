Дизайнер признался, что ему нравится стиль Президента и он бы купил себе похожий бомбер

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Павел Козин, студент Витебского государственного технологического университета:
Я могу сказать, что у Президента тот стиль, который ему действительно подходит: то, как он одевается, его бомберы мне нравятся, возможно, я бы даже приобрел себе пару похожих элементов одежды.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понимаешь, вот обязательно надо было купить что-то импортное: если не Gucci и Versace, то все – ты уже никакой. Я не знаю, как ты костюмы носишь, а я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас, в ателье, что и раньше шили.
Подробнее в видео.