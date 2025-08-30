На футбольном манеже в Минске проходит выставка ретроавтомобилей

Автолюбители, коллекционеры и все, кто интересуется историей автомобилестроения, собрались 30 августа, чтобы увидеть уникальные экспонаты: от отечественной «Копейки» до роскошного американского спорткара. В Минске проходит выставка ретроавтомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодный фестиваль собрал более 350 образцов уникального транспорта. Коллекционеры приехали из Беларуси, России, Латвии и Эстонии.

На площадке столичного Футбольного манежа представлена вся история мирового автопрома: классические раритеты и культовые авто конца прошлого столетия. Есть образцы производителей со всех континентов. Модели тщательно восстановлены, и практически все на ходу.

Просто увидеть то, что было у нас в прошлом, как это хранится, отдать должное тем, кто хранит эту память, занимается и любит это дело. Просто ностальгия и волнение, потому что в гараже моего папы стоял и 412-й, и 21-я, и потом 08, и все это, конечно, осталось в далеком прошлом.

Первый раз пришел, позвал супругу, всех, не мог пропустить, очень мечтал попасть сюда. Мне очень интересны и немецкие, и американские автомобили, наша техника очень интересно восстановлена. Хочу увидеть все, поэтому, думаю, долго буду ходить и смотреть.

Самый старый экспонат привезла на выставку коллекционер из Москвы. Это американский «Хольцман» 1908 года. 20 лет назад Любовь Елизаветина нашла автомобиль в Германии, отреставрировала и сейчас ежегодно посещает ретро-фестивали.

Любовь Елизаветина, коллекционер (Россия):

Приехал он не сам, но ездить он может. Заводится он путем разгона живой силы. Приблизительно шесть мужчин должны пробежать 200 метров вместе, и дальше она поедет сама. Мы сознательно оставили дырки в сидениях, потому что там видно, чем набито сидение, а набито оно конским волосом.

Фестиваль проходит в шестой раз. Большинство моделей можно потрогать и даже посидеть за рулем. За железными артефактами стоит живая история. И каждый коллекционер готов ею поделиться с гостями праздника. Помимо автомобилей, представлены детские машинки, кастомные мотоциклы и ретровелосипеды.