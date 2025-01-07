Лукашенко: я люблю свой народ, и в этом моя особенность

Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Эти важные слова в светлый праздник Рождество Христово прозвучали от Александра Лукашенко. Президент 7 января посетил храм Святителя Николая Чудотворца в Логойске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот особенный день, наполненный радостью и надеждой, принято быть в кругу родных и близких. Александр Лукашенко вот уже который год подряд разделяет радость этого праздника со своей большой семьей – нами, белорусами.

Быть милосерднее, добрее и внимательнее друг к другу. Пожалуй, в такое непростое время, когда молиться за мир и спокойствие приходится все чаще, это более чем просто желания. Сколько всего мы уже прошли за последние несколько лет: тяжелый 2020-й (на прочность нас проверял не только коварный ковид, но и недруги), санкционный 2021-й, особенно опасный и турбулентный 2022-й, вынудивший нас, во-первых, защищаться, во-вторых, говорить о мире и, что важно, с исключительно мирной позиции. Но преодолеть трудности белорусам под силу. Как бы тяжело ни было. Об этом 7 января во время обстоятельного разговора с прихожанами скажет и Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас предупреждал и еще раз предупреждаю, что наступивший новый год будет непростым. Он будет тяжелым. Но мы его преодолеем. Мы преодолеем все эти трудности. Мы не единожды с ними сталкивались буквально в последние времена. Но когда мы едины, когда мы вместе, когда мы хотя бы смотрим в одну сторону одинаково, тогда у нас будет все хорошо. Главное для нас, как сказал только что отец Владимир, адресуя это мне, чтобы было мирное правление. Отец Владимир, вы понимаете, мирное правление будет для меня – для вас будет мир, для всех наших прихожан, для всей Беларуси будет мир, если будет это мирное, как вы говорите, правление. И вот тут это моя задача, будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Будет мир – все остальное, как я говорю, мы купим. Мир, здоровье, остальное купим. Будем жить, может быть, небогато, но достойно. Как живем сейчас. Ни у кого ничего не просим. Отец Владимир, вам белые цветы.

– Спасибо, Александр Григорьевич, за ваши слова доброты. У нас в Евангелии есть такие слова: от избытка сердца глаголют уста. И вот мы услышали, как вы от всего сердца высказывали свою озабоченность, беспокойность и в то же самое время любовь к нам всем, к нашему белорусскому народу. Спасибо.

– Я люблю свой народ, и в этом моя особенность. Извините за нескромность. Это моя любовь, мои люди, которые стоят передо мной. 30 лет назад я поклялся, что я буду служить своему народу, и я это делаю. Как бы мне сложно ни было, всякое бывало, грубых ошибок мы не допустили. Если бы допустили, было бы совсем плохо. Ну, всякие ошибки были, потому что мы шли, это на ваших глазах было, мы шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студенную воду.