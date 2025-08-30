Лукашенко прилетел в Китай для участия в саммите ШОС – что в программе визита?

30 августа начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Белорусский борт номер один пару часов назад приземлился в аэропорту мегаполиса Тяньцзинь – крупнейшего промышленного, портового и финансового центра Поднебесной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тяньцзинь еще называют «северными воротами Китая». Именно эта воздушная гавань КНР сегодня практически в режиме нон-стоп принимает самолеты с главами государств и руководителями международных организаций – всего около 30 «первых лиц» – участников предстоящего саммита ШОС.

И вот первые кадры, которые этим вечером мы получили из Тяньцзиня. Для Минска эта встреча лидеров «шанхайской семьи» особенная. Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный член организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Внимание прессы к саммиту беспрецедентно. Только в Тяньцзине работают более трех тысяч журналистов, в том числе и съемочная группа нашего телеканала. Тем временем мировые издания строят прогнозы касательно переговоров на высшем уровне, которые пройдут 31 августа и 1 сентября. Так, одно из наиболее авторитетных китайских изданий – газета «Жэньминь жибао» – пишет, что предстоящий «саммит станет поворотным для укрепления региональной стабильности и международного влияния организации», ведь «ШОС предлагает миру глобальное сотрудничество принципиально нового типа». Китайскому изданию вторит и российская пресса. «Саммит ШОС в Тяньцзине – это фактически рождение нового мирового порядка», «ШОС предлагает свой вклад в создание более гармоничного и справедливого мира» – вот лишь пара «говорящих» заголовков этой субботы.

Активно предстоящий саммит обсуждают и в западной прессе, очевидно, понимая растущую роль ШОС в новом мироустройстве. Так, эксперты итальянской «La Stampa» саммит «шанхайской десятки» ставят в противовес «Большой семерке». Здесь уверены, что встреча лидеров ШОС давно переросла региональный формат и «превратилась в переговоры влиятельного политического блока». Форум в Тяньцзине юбилейный – 25-й и шестой, который пройдет на территории Китая. Однако именно эта встреча станет самой масштабной в истории Организации. 10 лидеров стран-участниц – их присутствие необходимо для подписания стратегических документов; еще более десятка глав государств-наблюдателей и тех, кто «присматривается» к «шанхайской семье». Кроме того, руководители международных организаций, в том числе и генсек ООН. Итак, двухдневный саммит ШОС в Тяньцзине стартует уже утром 31 августа. Александр Лукашенко с этой высокой международной трибуны озвучит предложения Минска по дальнейшему развитию сотрудничества внутри «шанхайской семьи», а также обозначит ключевые вопросы, которые требуют коллективного и усиленного внимания. В формате «шанхайской десятки» лидеры подпишут важнейшие документы, среди которых Тяньцзиньская декларация и стратегия ШОС до 2035-го. Затем Президент Беларуси примет участие в саммите в формате ШОС+, когда к дискуссии подключатся три десятка лидеров государств и глав международных организаций. О сути «шанхайского духа», об очевидном росте мирового влияния ШОС и о Беларуси в этом глобальном клубе геополитических единомышленников – репортаж Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вот так Китай встречает белорусского лидера. Рота почетного караула и вот такие красавицы. Здешний аэропорт еще довоенной постройки. Но специально для приема глав государств стран – участников ШОС построили этот терминал. Здесь среди бетона даже высадили отдельную оранжерею.

Белорусский борт номер один в китайском Тяньцзине. 14-миллионный город в ближайшие два дня станет столицей ШОС. Наш Президент – участник крупнейшего саммита за всю историю объединения. Голос официальной Беларуси – это голос разума и свежих идей. На саммите Первый озвучит предложения многопланового сотрудничества и обратит внимание на ключевые моменты развития для «шанхайской семьи». С прошлого года Беларусь – полноправный участник клуба крупнейших и перспективных стран мира. Это один из самых ярких примеров легитимации нашей геополитической состоятельности. ШОС является самый крупным планетарным столом переговоров между странами и центрами сил. И у нас там есть свое место в первом ряду. Это глобальная интеграционная площадка – прекрасная возможность для продвижения интересов открытой белорусской экономики и диверсификации экспорта.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Мы уже видим по статистике, насколько активно развивается взаимоотношение Республики Беларусь со странами ШОС. Ведь на момент создания организации наша доля во внешней торговле со странами ШОС занимала чуть более 50 %. Сегодня уже более 70 % во внешнем обороте со странами Шанхайской организации. И мы видим, что эта доля будет дальше продолжать расти.

Наиболее важные документы в кейсе саммита – Тяньцзиньская декларация, стратегия развития ШОС на предстоящие 10 лет – до 2035 года. Президент Беларуси примет участие и в саммите в формате ШОС+. Это форма, когда к шанхайской семье присоединяются руководители государств-наблюдателей. Всего на интеграционной площадке более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций. Президент одобрил для переговоров два проекта международных договоров, касающихся ШОС. И после завершения саммита Александр Лукашенко остается в Китае. По приглашению руководства КНР белорусский лидер примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Александр Лукашенко вместе с мировыми лидерами приглашен на парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

ШОС – одна из таких организаций, которая, развивает несколько направлений сотрудничества: это и вопросы безопасности, которые нас на евразийском континенте волнуют более чем, вопросы экономического, энергетического развития, вопросы культурного, гуманитарного сотрудничества. Вот на всех этих треках мы сегодня имеем возможность не только нарабатывать какие-то совместные решения, важные для всех стран, входящих в Шанхайскую организацию (это 10 членов и порядка 20 наблюдателей и партнеров), но также на этой площадке решать свои двусторонние вопросы с каждым из этих государств, понимая, что в эту организацию входят фактически единомышленники, которые смотрят на процессы мирового развития одним взглядом и готовы вместе консолидировать свои усилия для того, чтобы наша планета, наш регион был более безопасным, более стабильным и развивался, повышая благосостояние наших граждан прежде всего.

Наполнением энергии отношений в преддверии визита Президента занялся глава внешнеполитического ведомства. Министр иностранных дел посетил производство крупнейшего производителя трансформаторов в Китае. И сегодня с этой компанией наш концерн «Белэнерго» подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве. В Тяньцзине находится штаб-квартира этой корпорации. Андрей Панченко, генеральный директор ГПО «Белэнерго»:

Взаимодействие с китайскими партнерами базируется уже на прочном фундаменте многолетнего сотрудничества. Сегодня мы видим, что наша задача в первую очередь по подписанию соглашения о стратегическом сотрудничестве – это рассмотреть дальнейшую детальную проработку по изучению подходов в развитии нашего энергетического комплекса.