Лукашенко: я не держусь за власть и сделаю всё, чтобы спокойно передать её новому поколению

Православные всего мира отмечают в этот январский день Рождество Христово. Праздник, который отсылает нас к величайшим событиям более чем двухтысячелетней давности, когда на свет появился Иисус Христос. И именно в этот день мы вспоминаем это чудо, которое изменило ход мировой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь Президента, может, и не праздничная. Александр Лукашенко так и сказал. Но, судя по реакции, очень нужная и честная. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все захваливаем нашу молодежь. Да, у нас неплохая молодежь. Она такая, какая она есть. Другой не будет. Но меня беспокоит то, что наша молодежь не так, как мы с вами, пристегнута к труду. Поэтому перед вами в будущем будет стоять серьезный экзамен. Нам надо определить нормальную власть, нормального Президента, правительство, которые будут указывать тот путь, по которому будет развиваться наша страна. Мы от этого никуда не денемся. В этом одно из направлений, суть смены поколений. Тоже не впервые об этом говорю. Я не о том, что я завтра сбегу куда-нибудь. Пока есть здоровье, я буду с вами в любой должности, буду работать, чтобы сохранить то, что мы создали своими руками. Думаю, вы это понимаете.

Тот уровень жизни, который сегодня есть у каждого по отдельности и у Беларуси в целом, – результат работы за последние три десятка лет. Результат работы целого поколения. Александр Лукашенко много раз говорил о неизбежной его смене. И сейчас мы как никогда близки к новому этапу. Это вызов, да. Но и с ним, уверен Президент, мы справимся. Потому что знаем, ради чего.

Александр Лукашенко:

Надо подготовить молодое поколение, ну как молодое, следующее поколение наших детей, которые возьмут в руки Беларусь и будут ее беречь, ценить. Ну хотя бы так, как мы с вами, нынешнее поколение, оберегали ее и сделали эту страну суверенной и независимой. Впервые в истории. Поэтому смена поколений – это всегда болезненный процесс. Но я обещаю, что мы сделаем так, что никакой болезненности вы не заметите. Я не держусь за власть. Я сделаю все, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти (и вы тоже) пожить. Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Не то что мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель.

Но самые важные и неожиданные слова прозвучали практически в завершение этой рождественской встречи, когда Президент передал настоятелю храма икону и традиционный букет белых роз. И такая искренность по цепочке передалась. Из храма все выходили чуть задумчивыми.