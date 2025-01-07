Лукашенко: «Что делаем мы для людей в Беларуси, ни в одной стране не делается»

Православные всего мира отмечают в этот январский день Рождество Христово. Праздник, который отсылает нас к величайшим событиям более чем двухтысячелетней давности, когда на свет появился Иисус Христос. И именно в этот день мы вспоминаем это чудо, которое изменило ход мировой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще в этот день мы обязательно молимся о здоровье и благополучии наших родных и близких и приходим в храм, чтобы зажечь рождественскую свечу. Как это сделал сегодня по многолетней традиции Александр Лукашенко.

Храм на горе в Логойске носит имя Николая Чудотворца, заложен в позапрошлом веке, пережил разные периоды. В начале прошлого был закрыт, а в годы Великой Отечественной войны символично восстановлен.

Да, очень сильное место. Во-первых, источники здесь святые идут из-под храма. Место с очень такой энергетикой хорошей.

Так почти безмолвно он десятилетиями смотрит на происходящее и приходящих. Вместительный и одномоментно камерный, с фресками на стенах. Здесь каждый день звучат молитвы.

Мы молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве такими словами. Дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем, в благочестии и чистоте.

Но сегодня в Рождество слова и эмоции особенные – праздник и гости. – С Рождеством Христовым!

– Спасибо. Спасибо. Это вам. Вы же любите игрушки, да? Кто-то поможет вам. Ты как мужик. Держи. Приезд Президента, который для кого-то сюрприз, а для кого-то ожидание, но в равной степени приятное.

Вера должна быть у человека. Самое главное – верить. Верим в добро, верим в чудо. Все будет хорошо. Здоровье нашему Президенту. Впечатление приятное. Все понравилось. С малышом, правда, было тяжело. По факту это было не трудно, учитывая, в какой тишине слушали прихожане Александра Лукашенко. Да и он сам старался говорить тише обычного, как и подобает в храме, когда озвучиваешь главное.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В церкви не врут. Я всегда это помню, всегда об этом говорю. Лучше промолчать, если не хочешь говорить (подробнее здесь). Вот так по-человечески Президент стал говорить о государственном, отчасти невидимом для тех, кто принимает решения, чаще на бытовом уровне, но зависим от других. Хотя это как посмотреть.