Лукашенко: «Что делаем мы для людей в Беларуси, ни в одной стране не делается»
Православные всего мира отмечают в этот январский день Рождество Христово. Праздник, который отсылает нас к величайшим событиям более чем двухтысячелетней давности, когда на свет появился Иисус Христос. И именно в этот день мы вспоминаем это чудо, которое изменило ход мировой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А еще в этот день мы обязательно молимся о здоровье и благополучии наших родных и близких и приходим в храм, чтобы зажечь рождественскую свечу. Как это сделал сегодня по многолетней традиции Александр Лукашенко.
Храм на горе в Логойске носит имя Николая Чудотворца, заложен в позапрошлом веке, пережил разные периоды. В начале прошлого был закрыт, а в годы Великой Отечественной войны символично восстановлен.
Да, очень сильное место. Во-первых, источники здесь святые идут из-под храма. Место с очень такой энергетикой хорошей.
Так почти безмолвно он десятилетиями смотрит на происходящее и приходящих. Вместительный и одномоментно камерный, с фресками на стенах. Здесь каждый день звучат молитвы.
Мы молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве такими словами. Дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем, в благочестии и чистоте.
Но сегодня в Рождество слова и эмоции особенные – праздник и гости.
– С Рождеством Христовым!
– Спасибо. Спасибо. Это вам. Вы же любите игрушки, да? Кто-то поможет вам. Ты как мужик. Держи.
Приезд Президента, который для кого-то сюрприз, а для кого-то ожидание, но в равной степени приятное.
Вера должна быть у человека. Самое главное – верить. Верим в добро, верим в чудо. Все будет хорошо. Здоровье нашему Президенту. Впечатление приятное. Все понравилось. С малышом, правда, было тяжело.
По факту это было не трудно, учитывая, в какой тишине слушали прихожане Александра Лукашенко. Да и он сам старался говорить тише обычного, как и подобает в храме, когда озвучиваешь главное.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В церкви не врут. Я всегда это помню, всегда об этом говорю. Лучше промолчать, если не хочешь говорить (подробнее здесь).
Вот так по-человечески Президент стал говорить о государственном, отчасти невидимом для тех, кто принимает решения, чаще на бытовом уровне, но зависим от других. Хотя это как посмотреть.
Александр Лукашенко:
Мы будем реализовывать свою политику социально ориентированного государства. Многие могут посмеяться, поулыбаться, когда я говорю о народе, о людях. Но должен вам сказать, то, что делаем мы для людей в Беларуси, ни в одной стране не делается. Ни в одной. Самое главное, мы умеем слышать наших людей, слушать наших людей.
Я вам могу привести несколько примеров. Вот буквально днями мы откроем последние 90, по-моему, артезианских скважин, которые будут способствовать обеспечению такого мегаполиса, как Минск, артезианской водой. Мы не будем брать из открытых источников воду, очищать ее и прочее. Она, конечно, чистая, многие государства этим пользуются, тем более у нас, но все-таки не та, что берут под землей. Все остальные города у нас больших проблем не имеют.
Или же, допустим, люди всегда жалуются на дороги. В прошлом году мы просто штурмом, насколько это возможно, брали эти высоты. Нужны огромные средства, чтобы поддерживать хотя бы дороги в нормальном состоянии. Но тем не менее мною поставлена задача: все районные центры, к примеру, Логойск с агрогородками – не знаю, сколько у вас агрогородков, 9 – должны быть связаны дорогами с твердым покрытием.
Мы должны, как бы ни было сложно в стране, в течение года следующего преодолеть это несчастье. Для кого это сделано? Это для людей. Поэтому социально ориентированное государство, когда государство смотрит в сторону народа. Это не тот случай, когда государство за всех нас, за вас будет работать. Это не роль государства. У государства есть свои функции.