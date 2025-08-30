В Гомеле 150 студентов принесли военную присягу

Клятву на верность принесли и 150 студентов трех гомельских вузов. Юноши проходят обучение по программе подготовки офицеров запаса на военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта. Почетный ритуал провели в знаковом месте – на площади Победы областного центра, у памятника героям-землякам братьям Лизюковым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сучок, студент Белорусского государственного университета транспорта:

Такое ответственное событие, принес присягу и в будущем, возможно, свяжу свою судьбу с дальнейшей службой.

Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области:

Молодые люди уже осознанно идут на военную кафедру, понимая, что после ее завершения в течение следующего года они пойдут офицерами по призыву, займут те вакантные должности, на которые они обучались в войсках по всей нашей стране. На сегодня порядка полутора тысяч призываются офицеров запаса.