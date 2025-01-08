Лукашенко вручил награды «За духовное возрождение»‎ и специальные премии Президента

В основе любой человеческой деятельности лежат духовность, нравственность, справедливость – живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. С такими словами в рождественскую неделю обратился Александр Лукашенко к участникам церемонии вручения премии «За духовное возрождение»‎ и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиции чествовать тех, кто своим ежедневным упорным трудом содействует укреплению духовных ценностей и традиций белорусского народа, помогает в патриотическом воспитании и достигает выдающихся результатов в искусстве, уже более четверти века. В 1997 году была учреждена премия «За духовное возрождение»‎. А годом позже установлены спецпремии деятелям культуры и искусства. Каждый год список лауреатов пополняют новые фамилии и коллективы, чьи заслуги государство и лично Президент никогда не оставляют незамеченными. Среди них – врачи, педагоги, служители церкви, люди искусства и науки. Настоящие патриоты своей страны. О таких людях Президент скажет: лауреаты – истинные подвижники, творцы настоящего искусства, хранители души белорусского народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы отмечаем заслуги деятелей культуры, которые сохраняют и обогащают национальную сокровищницу, пробуждают интерес к народным ремеслам, воспитывают уважение к нашим традициям. Среди награжденных также священнослужители, врачи, социальные работники, неравнодушные люди, протянувшие руку помощи тем, кто столкнулся с трудностями. Бескорыстно, по зову сердца заботящиеся о детях, попавших в непростую ситуацию в жизни. Все достижения лауреатов, их деятельность имеют высокое духовное и патриотическое звучание. Особенно важно это сейчас, когда страна готовится отметить священную дату 80-летия Великой Победы. Мы бережно храним память о прошлом, уверенно двигаемся вперед и смело смотрим в будущее. Спасибо вам за достижения и победы. Но важно и другое. Значимость вашей работы гораздо больше, чем вы, возможно, сами это осознаете. На сцену Дворца Республики за заслуженными наградами выходили те, кто показал достойные результаты в работе по итогам Года качества. Трудились изо дня в день, что называется, на совесть и во благо своей страны. А в результате их успехи вдохновили многих белорусов уже на новые дела: добрые, человечные и нужные. Бесспорно, такие люди – опора государства. Что особенно ценно в наше хрупкое время: время войн, конфликтов и разрушения традиционных ценностей.

Среди тех, кто удостоен высокого признания, и коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств. Премия «За духовное возрождение» присуждена за активную деятельность в патриотическом воспитании молодежи и реализацию проекта «Линия памяти. Код войны», посвященного теме геноцида белорусского народа. Через танец, музыку и актерское мастерство авторы постарались передать всю боль войны, в которой погиб каждый третий житель нашей страны. Участие в проекте приняли более 70 человек – преподаватели и студенты, а также любительские детские коллективы. Каждый жест, каждое движение и каждая нота наполнены глубоким смыслом, отражают страх и страдания белорусского народа. Премьера концерта-спектакля состоялась в апреле 2023-го. Но поистине народное признание он получил в 2024 году.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

События Великой Отечественной войны – это действительно то, что вошло и не может не отразиться ни на одном жителе Беларуси. Потому что у каждого в семье был кто-то, кто погиб, защищая нашу страну, кто был совсем еще ребенком в это время. И это на протяжении многих поколений передается. Но, к сожалению, наши современные дети не всегда помнят о том, что пришлось пройти их предкам. С одной стороны, это хорошо. Мы живем в мирное время. И это основное наше достижение. Но помнить о том, как это было и к чему могут привести какие-то необдуманные действия политиков, нужно. Основной идеей, наверное, было тоже показать, что самой уязвимой частью всегда, при любых конфликтах, всегда являются дети, подрастающее поколение. И именно преступления против них вообще ставят вопрос о выживаемости народа. Поэтому важно об этом помнить. Главное, чтобы это было сделано по-настоящему. Не ради галочки. А мы это делали ради того, чтобы наши дети в последующем тоже помнили о тех событиях, которые были.