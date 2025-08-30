«Камволю» – 70 лет! Побывали в цехах флагмана текстильной промышленности

«Камволю» – 70 лет. Флагман белорусской текстильной промышленности 30 августа отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти годы он зарекомендовал себя в странах СНГ, Европы и Азии как надежный партнер. На предприятии производят ткани, пледы и одеяла, шьют одежду. У завода есть свой дизайн-центр, где разрабатывают новые цвета и характеристики. О синтезе опыта и модных трендов – Даниил Дроботов.

Старожилы «Камволя» помнят, каким было предприятие до решения о возрождении производства: холод в цехах, старые станки и крайне ограниченный ассортимент. Сегодня завод оснащен самым современным в Европе оборудованием, на котором трудятся профессионалы высокого класса. Впечатляет и линейка выпускаемых тканей: шерстяные и полушерстяные, материал для пошива одежды, формы для ведомственных служб и школьных костюмов.

Валентина Щепко, начальник бюро обработки информации и алгоритмизации ОАО «Камволь»:

Здесь 100 % мы сохранили традиции производства. Здесь все, как было, так и есть... Уникальность в том, что структура разная, образцы меняются. И, естественно, качество, это самый большой залог нашего предприятия, чтобы со знаком качества вся продукция шла.

На крупнейшем производстве текстильной продукции организован полный цикл производства: от изготовления пряжи до выпуска ткани и их поставки в страны Европы и СНГ. В покупателях уже 12 стран. Большая часть производства автоматизирована. Но некоторые процессы нельзя доверить машине. Например, мелкие соринки работники предприятия убирают вручную пинцетом. Это нужно, чтобы на ткани не появились затяжки. Труд заводских рабочих непростой, но многие из работников «Камволя» пришли на производство совсем юными и всю жизнь связали с предприятием. Теперь опытные профессионалы делятся с молодой сменой секретами мастерства.