Пустовой: если не хотим быть партизанами, давайте будем патриотами и профессионалами!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Безопасность и будущее, которые зависят от каждого из нас. Но все эти понятия из глоссария разума. А Президент пытается достучаться еще и до наших сердец. А сердца же быстро черствеют, когда все кругом комфортно, безопасно и удобненько. Как у нас сейчас. Я говорю эти слова не потому что пропагандист, политический обозреватель и сторонник Первого. Говорю, потому что хочу, чтобы мы, белорусы, и страна наша остались. Риторика немного спокойная, расслабленная, иногда даже вальяжная, не крикливая, как тогда, в переломный момент. Тогда надо было вопить – страну теряли. А сейчас что? О главном, в смысле Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Поймите, земляки, надо прочувствовать момент не пропустить важное. Услышать Президента. Мы к своей государственности шли долгих десять веков. Я могу сейчас завернуть политическую терминологию, разложить все, используя умные дефиниции. Но сначала о простом. О том, что было с нами. При въезде в мою родную деревню еще стоят дубы, такие же деревья растут на хуторах под Гродно, которые помнят слезы наших предков. Деревянные исполины, под которыми на земле предков расстреливали моих односельчан. Это не образно, это такая наша суровая история. Еще живы деревья, которые помнят, как белорусы ходили босыми, простите, пастушки ноги грели в следах коров, а по праздниках – в лаптях. Ходили по чужим правилам и под чужой плеткой. Мы не лаптежники – скажет Президент. И совсем недавно. А для этого он делал и делает все. Президент Беларуси: мы действительно стали космической державой, ядерной державой!

Евгений Пустовой:

Это не просто посыл Президента, это сверх миссия его президентства. Отвести от пропасти, пройти сложный и в то же время стремительный путь развития. Все это слова. Нет, это наша жизнь. Все, что у нас есть – материальные блага и регалии – да, все это сделано, получено, завоевано, построено нами. Но условия кто создал? И сейчас, когда время для нового качественного скачка – опа. Снова холодный занавес из-за горячих голов западного политического истеблишмента. Если честно, сейчас кризис самостоятельных политиков. Поэтому странам, европейским странам, которые были во главе планетарного движения, диктуют свою волю заморские транскорпорации. Наследники промышленников и банкиров. А может, это и есть апогей развития капитализма? Вместо патриотизма – корпоративность, вместо человечности – сверхприбыль. А тут десятимилионная Беларусь – и своим путем. Еще и планы строит!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас с вами большие планы. Мы еще с вами немало сделаем. Но главное – мы должны сделать так, чтобы наши дети, опираясь на то, что сделали мы, сделали больше. Мы должны нашим детям сделать какой-нибудь небольшой задел. Это же наши дети, они для нас ценнее, чем мы сами для себя. Их здоровье ценнее, чем наше для нас здоровье. Поэтому надо сегодня сделать максимум, потому что, как я часто говорю, мы не знаем, будут ли наши дети такими, смогут ли они работать так, как мы. Пока я этого не вижу, как бы молодежь ни захваливали, но я этого не вижу. Так у нас еще, по сравнению с соседями, терпимая молодежь. А когда у тебя хорошо, а вокруг не очень, эта зависть режет глаза. Отсюда и часто начинаются войны. Читайте также: Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали Лукашенко: мы готовимся к войне – я же об этом говорю откровенно – но никому не угрожаем Лукашенко – назначенцам: обмануть – этого никогда не делайте в своей жизни, отразиться на всей стране Евгений Пустовой:

Мы замечаем испорченный асфальт, но не знаем, а как вокруг. Чтобы понять цену рая, надо его потерять. Например, любая богатая страна столько не выделяет на социалку. Вы скажите, а страны арабского мира? Так там они живут по заветам Аллаха, остальные государства не знают такой заботы о народе.