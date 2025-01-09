Студент ВГТУ о встречах с Президентом, работе дизайнера и о том, как санкции помогли белорусской моде

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

2020 год, 1 сентября, с момента августовских событий прошло всего ничего. Тогда в графике главы государства все чаще значились Совбез, поездки на полигоны, посещение предприятий, общение с трудовыми коллективами. Понятно, почему – обстановка в стране оставалась, мягко говоря, непростой. Одни прекрасно понимали, в какой политический замес втянута наша страна, другим буквально в ручном режиме приходилось все обстоятельно разъяснять. Несмотря на турбулентность и загруженность, Александр Лукашенко в День знаний посещает Барановичский колледж сферы обслуживания. Говорили о разном: от вопросов политики до обычных жизненных. И знаете, что самое важное? В первую очередь, для самого Президента. Говорили на одном языке, непринужденно и по-свойски. Именно такой вышла встреча нашего героя Павла Козина с Александром Лукашенко. «Такие люди не приходят к тебе просто внезапно на чай»



Павел Козин, студент Витебского государственного технологического университета:

Ну, конечно, волнение какое-то было, и местами даже очень сильное, потому что такие люди не приходят к тебе просто внезапно на чай. Волнение еще началось у всех с момента, когда мы узнали, что он вот-вот уже к нам подъезжает. И так вышло, что я был завершающим звеном, то есть как бы он прошелся по всей мастерской, и я сидел в конце мастерской, и за мной было решающее слово. Конечно, было тяжело, но мне в целом помогло то, что я точно знал, что нужно было сказать. Я должен был Президенту рассказать о своей машинке, то, как ей пользоваться, какие у нее преимущества. После чего, я помню, Президент достаточно внимательно меня слушал, потому что он мне еще задал вопрос о том, а дальше как разрезается эта петля. Президенту тоже было достаточно интересно посмотреть, послушать о том, какое у нас есть оборудование. «Это была моя не единственная встреча с Президентом» Павел Козин:

Это была моя не единственная встреча с Президентом, меня пригласили на урок знаний к Президенту, это был 2022 год, 1 сентября. Я сидел вместе с остальными учениками в той аудитории, в которой был и Президент, он рассказывал нам о том, чего добилась страна за этот год, об истории страны, о том, что мы будущее этой страны, и то, что вся ответственность за будущее лежит на нас.

Почему следит за новостями, но не лезет в политику? Павел Козин:

Естественно, я слежу за новостями, что происходит в стране, но досконально я не лезу в политику, я как бы смотрю в основном новости о хорошем. Если говорить о негативных аспектах, то это, конечно, можно затронуть санкции. В этом, конечно, есть какой-то минус в плане поставок тканей, которые нам могут быть необходимы. Но это очень хороший шанс для развития белорусских предприятий. Сейчас мы налаживаем производство тканей, они становятся все более популярными. Открываются наши собственные бренды белорусские, в целом мы ничего не теряем от санкций, мы только приобретаем. Мы создаем что-то свое, что можем потом показать этому миру. Дизайнер о том, почему шьет для себя из ткани белорусского производства Павел Козин:

У меня есть одежда от известных белорусских предприятий, большое количество сорочек, которые у нас достаточно хорошего качества, брюки наши белорусские тоже хорошие, пальто у нас достаточно неплохие. Какую-то часть одежды я, естественно, шью для себя, но так выходит, что зачастую шью я для себя из тканей белорусского производства, которые ни разу не уступают тканям, которые были сделаны за рубежом. А иногда эти ткани даже выигрывают тем, что у них может быть лучше качество и ниже цена, так как это было произведено в нашей стране. «У нас мода далеко не на последнем месте и достаточно хорошо поддерживается»