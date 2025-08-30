В Беларуси отметят День шахтёра – узнали, где и как готовят специалистов отрасли

Как и где готовят новые кадры для горнодобывающей сферы? Все нюансы профессии изучила Элла Маркевич.

Уже 31 августа специалисты отрасли, которая является одним из главных драйверов экономики всей страны, отметят свой профессиональный праздник – День шахтера. Дата уходит корнями в 1935 год, когда Алексей Стаханов за рекордные пять с половиной часов выполнил 14 норм, положив начало стахановскому движению. Но труд шахтеров и сегодня остается сложным и требовательным.

Солигорский колледж – единственный в стране, где готовят специалистов для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Здесь обучаются порядка 900 ребят. А в новом учебном году за парты сядут 250 первокурсников.

Инна Скуратова, директор Солигорского государственного горно-химического колледжа:

Ребята приходят уже профориентационно заточенные конкретно работать на предприятии именно в этом направлении. Мы направляем учащихся на практику, на учебную практику, на производственную практику.