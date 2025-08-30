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В Беларуси отметят День шахтёра – узнали, где и как готовят специалистов отрасли

30 августа 2025 17:09
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Уже 31 августа специалисты отрасли, которая является одним из главных драйверов экономики всей страны, отметят свой профессиональный праздник – День шахтера. Дата уходит корнями в 1935 год, когда Алексей Стаханов за рекордные пять с половиной часов выполнил 14 норм, положив начало стахановскому движению. Но труд шахтеров и сегодня остается сложным и требовательным.

Как и где готовят новые кадры для горнодобывающей сферы? Все нюансы профессии изучила Элла Маркевич.

В Беларуси отметят День шахтёра – узнали, где и как готовят специалистов отрасли-2

Солигорский колледж – единственный в стране, где готовят специалистов для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Здесь обучаются порядка 900 ребят. А в новом учебном году за парты сядут 250 первокурсников. 

Инна Скуратова, директор Солигорского государственного горно-химического колледжа:
Ребята приходят уже профориентационно заточенные конкретно работать на предприятии именно в этом направлении. Мы направляем учащихся на практику, на учебную практику, на производственную практику.

В Беларуси отметят День шахтёра – узнали, где и как готовят специалистов отрасли-4

Второкурсники Глеб Гаврилкович и Назар Михновец – коренные солигорчане. Вот что значит – где родился, там и пригодился. Более того, у каждого в семье есть династия шахтеров.

В Беларуси отметят День шахтёра – узнали, где и как готовят специалистов отрасли-6

Глеб Гаврилкович, учащийся Солигорского государственного горно-химического колледжа:
Мой отец работает в «Беларуськалии». А мой дедушка работал электриком тоже на четвертом руднике. Я человек спокойный, выбрал эту профессию, потому что ценю стабильность, размеренность. 

В Беларуси отметят День шахтёра – узнали, где и как готовят специалистов отрасли-8

Назар Михновец, учащийся Солигорского государственного горно-химического колледжа:
Мне очень нравится все, что связано с шахтой. И, можно сказать, я пошел по стопам отца, брата, у нас почти целая династия шахтеров. Меня это привлекает. Очень прибыльное дело.

В Беларуси отметят День шахтёра – узнали, где и как готовят специалистов отрасли-10

Реализовать потенциал молодым людям помогает современное оснащение учебных классов. В колледже четыре специализированные лаборатории. В этой, например, можно провести больше 25 различных работ. А недавно была приобретена уменьшенная копия промышленного «грохота». На ней ребята отрабатывают процессы сортировки руды.

Далее смотрите в видео.

# Образование в Беларуси

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