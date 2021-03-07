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Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»

07 марта 2021 18:36
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Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот в эти самые дни у нас происходит одно, на первый взгляд, неприметное мероприятие. Но если посмотреть внимательнее, то все становится очень интересно.

Евгений Поболовец, СТВ:
В польской школе в Бресте 28 февраля дети пели песни в честь... Бурого! Да-да, вы не ослышались. Того самого Ромуальда Райса, карателя и палача белорусского народа. Бурый – это кличка.

Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-1

В первых рядах – белорусские дети-скауты и почетный гость, польский консул Ежи Тимофеюк. И если подростки могли и не знать, в каком мероприятии их задействуют, то уж польский консул прекрасно все осознавал и показательно позировал на фото.

Что же это было? Александр Добриян разбирался в истории и ее инсинуациях.

Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-4

Православный крест в деревне Залешаны. Восточная Польша. Напоминание о страшной трагедии, разыгравшейся на Подляшье ровно 75 лет назад. «Отверженные» – или, по-другому, «проклятые солдаты» – так в Польше называют участников антикоммунистического подполья, действовавшего после Второй мировой войны.

Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-7

Александр Добриян, корреспондент:
Кровавый рейд отряда Ромуальда Райса начался 27 января 1946 года. Задача была проста – демонстрация силы на территориях, традиционно населенных этническими белорусами.

Среди жертв «проклятых солдат» 30 мужчин из окрестных деревень. По приказу властей крестьяне выехали на своих подводах в лес для заготовки дров.

Александр Добриян:
Бурый приказал отпустить всех, кто умел креститься по-католически и читать «Отче наш» по-польски. Православных же убили, причем, экономя боеприпасы, сделали это с помощью обычных топоров.

Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-10

Отряд, называемый «III Виленской бригадой», состоял из солдат, которые, как и их командир Ромуальд Райс по прозвищу Бурый, отказались сложить оружие после расформирования Армии Крайовой. Своим новым врагом вчерашние антифашисты провозгласили Красную Армию и вооруженные силы «новой» коммунистической Польши. Причем в пособники коммунистов записали все православное население Подляшья.

За совершенные преступления в 1949 году Бурому был вынесен и приведен в исполнение смертный приговор. О преступнике вновь вспомнили спустя полвека. В 1990-е после «ревизии» новейшей истории Польши все участники антикоммунистического подполья были записаны в национальные герои. Суд Варшавского военного округа реабилитировал Ромуальда Райса, признав, что «вынужденные, не всегда однозначно этические действия» Бурого были продиктованы «условиями чрезвычайной необходимости».

В самой Польше акценты расставляют, руководствуясь совсем другой логикой. В угоду политической конъюнктуре в 2011 году появилась новая мемориальная дата – 1 марта теперь официально отмечается день «проклятых солдат».

Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-13

На этих архивных кадрах участники марша в день памяти «проклятых солдат» скандируют: «Бурый – наш герой!» Шествие охраняет полиция. А мэрия города Гайновка, который националисты облюбовали для проведения своих маршей, не может добиться запрета на их проведение даже в судебном порядке.

Противостоять националистам пытается польская общественность. Ежегодно акции памяти в честь «проклятых солдат» в Гайновке осуждает и официальный Минск.

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Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-16

Вячеслав Данилович, историк, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы открыто свою позицию должны доводить. Для нас, белорусов, еще раз подчеркну, такие факты геноцида белорусского населения неприемлемы, кем бы они ни осуществлялись.

Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-19

Несмотря на то, что в польском обществе отчетливо слышен призыв отделить зерна от плевел, факт остается фактом. Военные преступники, на совести которых кровь невинных людей, в пантеоне национальных героев Польши по-прежнему де-юре стоят в одном ряду c истинными патриотами. И, к сожалению, это лишь один из многих фактов, указывающих на неидеальность отношений между нашими странами.

Как в Польше расставляют акценты в истории? Что на самом деле значит день памяти «проклятых солдат»-22

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