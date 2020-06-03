Игорь Марзалюк: «Беларусь – гэта Добрарусь, а беларускасць – гэта людзскасць»

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Савиных: шероховатости на корпоративном уровне не определяют наши взаимоотношения с ближайшим союзником – Россией