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Древний храм Витебска, который существует в первоначальном виде – история Благовещенской церкви

15 сентября 2025 13:52
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Древний храм Витебска, который существует в первоначальном виде – история Благовещенской церкви-2

Точная дата возведения Благовещенской церкви в Витебске неизвестна. По одним данным, она была построена в 974 году княгиней Ольгой вместе с основанием города. По другим – в XIV веке князем Ольгердом. Благовещенская церковь в Витебске неоднократно перестраивалась и меняла свой облик.

Древний храм Витебска, который существует в первоначальном виде – история Благовещенской церкви-4

Стены выложены из камня и плинфы, а за долгую историю храм пережил многое. Менял конфессии, перестраивался, был разрушен и вновь возрожден!

Во время Второй мировой войны церковь настолько сильно пострадала, что сумма урона даже входила в иск, предъявленный фашистской Германии на Нюрнбергском процессе.

Древний храм Витебска, который существует в первоначальном виде – история Благовещенской церкви-6

И только в 1990-х годах Благовещенская церковь в Витебске была восстановлена в первоначальном ее виде. При этом оригинальная каменная кладка была сохранена. Ее не оштукатурили, чтобы жители города и туристы смогли воочию убедиться в древности этого сооружения.

Благовещенская церковь была восстановлена, часть стены не оштукатурили, чтобы жители города и туристы смогли воочию убедиться в древности этого сооружения. 

Включайте видео – рассказываем о богатой истории храма!

Фото: pinterest

# Туризм # Достопримечательности Беларуси

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