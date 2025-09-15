Древний храм Витебска, который существует в первоначальном виде – история Благовещенской церкви

Точная дата возведения Благовещенской церкви в Витебске неизвестна. По одним данным, она была построена в 974 году княгиней Ольгой вместе с основанием города. По другим – в XIV веке князем Ольгердом. Благовещенская церковь в Витебске неоднократно перестраивалась и меняла свой облик.

Стены выложены из камня и плинфы, а за долгую историю храм пережил многое. Менял конфессии, перестраивался, был разрушен и вновь возрожден!

Во время Второй мировой войны церковь настолько сильно пострадала, что сумма урона даже входила в иск, предъявленный фашистской Германии на Нюрнбергском процессе.