Древний храм Витебска, который существует в первоначальном виде – история Благовещенской церкви

Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Витебску!
Ко Дню народного единства – виртуальное путешествие по Витебску!
Точная дата возведения Благовещенской церкви в Витебске неизвестна. По одним данным, она была построена в 974 году княгиней Ольгой вместе с основанием города. По другим – в XIV веке князем Ольгердом. Благовещенская церковь в Витебске неоднократно перестраивалась и меняла свой облик.
Стены выложены из камня и плинфы, а за долгую историю храм пережил многое. Менял конфессии, перестраивался, был разрушен и вновь возрожден!
Во время Второй мировой войны церковь настолько сильно пострадала, что сумма урона даже входила в иск, предъявленный фашистской Германии на Нюрнбергском процессе.
И только в 1990-х годах Благовещенская церковь в Витебске была восстановлена в первоначальном ее виде. При этом оригинальная каменная кладка была сохранена. Ее не оштукатурили, чтобы жители города и туристы смогли воочию убедиться в древности этого сооружения.
Благовещенская церковь была восстановлена, часть стены не оштукатурили, чтобы жители города и туристы смогли воочию убедиться в древности этого сооружения.
Включайте видео – рассказываем о богатой истории храма!
Фото: pinterest