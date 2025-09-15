Символ памяти и единства – сотрудник «Гроднооблгаз» рассказал, как создал песню «Вечный огонь»
В год 80-летия Великой Победы на Гродненщине появилась песня, которая стала настоящим символом памяти и единства. Создал ее не профессиональный музыкант и композитор, а работник унитарного предприятия «Гроднооблгаз».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Крукович, сотрудник унитарного предприятия «Гроднооблгаз».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Интересно, что у вас родилась такая песня, которая немножко перекликается и с родом вашей деятельности, и с тем прекрасным, патриотическим, что вложено в эту песню «Вечный огонь». Вы как сотрудник «Гроднооблгаза», который снабжает нашу страну. Благодаря вашей организации в том числе мы все имеем огонь, тепло. Как песня родилась и почему?
Роман Крукович, сотрудник унитарного предприятия «Гроднооблгаз»:
Когда государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» объявило конкурс творческих работ, посвященных 80-летию Великой Победы, то уже со мной связался наш сектор моего предприятия по идеологической работе и предложил принять в нем участие. Потому что они знают, что я занимаюсь творчеством. Я охотно согласился. После рабочей трудовой смены, уже придя домой, взял гитару, подобрал аккорды и написал песню.
Ольга Бурлакова:
То есть и слова, и музыка принадлежит вам?
Роман Крукович:
Мелодия, все аккорды и слова – это все мои.
Илья Нечаев, ведущий:
Как результаты конкурса?
Роман Крукович:
Победил.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как коллеги восприняли ваше произведение? Сказали, что молодец, Рома, так держать?
Роман Крукович:
Огромный спектр эмоций вызвала эта песня. Безусловно, подходили и с благодарностью, кто-то – со слезами на глазах. Предлагали свою помощь в дальнейшем ее продвижении. Так появилась видеоработа, где никто не остался равнодушен.
Очень много людей было задействовано нашего предприятия унитарного «Гроднооблгаз». Коллеги из разных уголков нашей области поддержали эту песню. Идея была в том, чтобы объединить наших сотрудников, показать, что Вечный огонь – это не только символ памяти, но еще и объединяет наших людей, что никто не равнодушен к этому, все помнят. Все стараются передать эту память будущему поколению.
Подробности в видео.