Символ памяти и единства – сотрудник «Гроднооблгаз» рассказал, как создал песню «Вечный огонь»

В год 80-летия Великой Победы на Гродненщине появилась песня, которая стала настоящим символом памяти и единства. Создал ее не профессиональный музыкант и композитор, а работник унитарного предприятия «Гроднооблгаз». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Роман Крукович, сотрудник унитарного предприятия «Гроднооблгаз». Ольга Бурлакова, ведущая:

Интересно, что у вас родилась такая песня, которая немножко перекликается и с родом вашей деятельности, и с тем прекрасным, патриотическим, что вложено в эту песню «Вечный огонь». Вы как сотрудник «Гроднооблгаза», который снабжает нашу страну. Благодаря вашей организации в том числе мы все имеем огонь, тепло. Как песня родилась и почему?

Роман Крукович, сотрудник унитарного предприятия «Гроднооблгаз»:

Когда государственное производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз» объявило конкурс творческих работ, посвященных 80-летию Великой Победы, то уже со мной связался наш сектор моего предприятия по идеологической работе и предложил принять в нем участие. Потому что они знают, что я занимаюсь творчеством. Я охотно согласился. После рабочей трудовой смены, уже придя домой, взял гитару, подобрал аккорды и написал песню. Ольга Бурлакова:

То есть и слова, и музыка принадлежит вам? Роман Крукович:

Мелодия, все аккорды и слова – это все мои. Илья Нечаев, ведущий:

Как результаты конкурса? Роман Крукович:

Победил. Юлия Самусенко, ведущая:

Как коллеги восприняли ваше произведение? Сказали, что молодец, Рома, так держать?