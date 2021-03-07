«Божа, Божа, будуць нас стрэляці». О каких страшных событиях Второй мировой вспоминает жительница Польши?

Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди жертв «проклятых солдат» 30 мужчин из окрестных деревень. По приказу властей крестьяне выехали на своих подводах в лес для заготовки дров.

Александр Добриян, корреспондент:

Кровавый рейд отряда Ромуальда Райса начался 27 января 1946 года. Задача была проста – демонстрация силы на территориях, традиционно населенных этническими белорусами. Бурый приказал отпустить всех, кто умел креститься по-католически и читать «Отче наш» по-польски. Православных же убивают, причем, экономя боеприпасы, делают это с помощью обычных топоров.