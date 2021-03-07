«Божа, Божа, будуць нас стрэляці». О каких страшных событиях Второй мировой вспоминает жительница Польши?

Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Среди жертв «проклятых солдат» 30 мужчин из окрестных деревень. По приказу властей крестьяне выехали на своих подводах в лес для заготовки дров.
Александр Добриян, корреспондент:
Кровавый рейд отряда Ромуальда Райса начался 27 января 1946 года. Задача была проста – демонстрация силы на территориях, традиционно населенных этническими белорусами.
Бурый приказал отпустить всех, кто умел креститься по-католически и читать «Отче наш» по-польски. Православных же убивают, причем, экономя боеприпасы, делают это с помощью обычных топоров.
Отряд, называемый «III Виленской бригадой», состоял из солдат, которые, как и их командир Ромуальд Райс по прозвищу Бурый, отказались сложить оружие после расформирования Армии Крайовой. Своим новым врагом вчерашние антифашисты провозгласили Красную Армию и вооруженные силы «новой» коммунистической Польши. Причем в пособники коммунистов записали все православное население Подляшья.
Клавдия Калужинская, очевидец (Польша):
Бабке кажу: «Федю застрелили». А бабка кажа: «Божа, Божа, будуць нас стрэляці».
Читайте также:
«Для любога беларуса гэта плявок у твар». Игорь Марзалюк высказался о проведении в Польше мероприятий памяти «проклятых солдат»
«Это опасная тенденция». Андрей Савиных высказался о праворадикальной акции в польской Гайновке
Матеуш Пискорски о маршах памяти «проклятых солдат»: не думаю, что этот праздник особо популярен среди обычных граждан Польши