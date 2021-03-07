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«Божа, Божа, будуць нас стрэляці». О каких страшных событиях Второй мировой вспоминает жительница Польши?

07 марта 2021 17:19
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Новости Беларуси. Пока мы говорим о единстве в обществе и обсуждаем дату этого самого единства, звучат мнения о 17 сентября – это день, когда воссоединились западная и восточная части Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Божа, Божа, будуць нас стрэляці». О каких страшных событиях Второй мировой вспоминает жительница Польши?-1

Среди жертв «проклятых солдат» 30 мужчин из окрестных деревень. По приказу властей крестьяне выехали на своих подводах в лес для заготовки дров.

«Божа, Божа, будуць нас стрэляці». О каких страшных событиях Второй мировой вспоминает жительница Польши?-4

Александр Добриян, корреспондент:
Кровавый рейд отряда Ромуальда Райса начался 27 января 1946 года. Задача была проста – демонстрация силы на территориях, традиционно населенных этническими белорусами. 

Бурый приказал отпустить всех, кто умел креститься по-католически и читать «Отче наш» по-польски. Православных же убивают, причем, экономя боеприпасы, делают это с помощью обычных топоров.

«Божа, Божа, будуць нас стрэляці». О каких страшных событиях Второй мировой вспоминает жительница Польши?-7

Отряд, называемый «III Виленской бригадой», состоял из солдат, которые, как и их командир Ромуальд Райс по прозвищу Бурый, отказались сложить оружие после расформирования Армии Крайовой. Своим новым врагом вчерашние антифашисты провозгласили Красную Армию и вооруженные силы «новой» коммунистической Польши. Причем в пособники коммунистов записали все православное население Подляшья.

«Божа, Божа, будуць нас стрэляці». О каких страшных событиях Второй мировой вспоминает жительница Польши?-10

Клавдия Калужинская, очевидец (Польша):
Бабке кажу: «Федю застрелили». А бабка кажа: «Божа, Божа, будуць нас стрэляці».

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Добриян # Ромуальд Райс # Клавдия Калужинская # Фотофакт

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