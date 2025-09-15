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«Амур» минимально обыграл «Шанхайских драконов» в КХЛ

15 сентября 2025 13:43
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«Амур» минимально обыграл «Шанхайских драконов» в КХЛ-0

«Шанхайские драконы» уступили хабаровскому «Амуру» в матче КХЛ. Об этом пишет РИА Новости. Встреча команд закончилась в пользу амуровцев со счетом 5:4. Об этом пишет РИА Новости.

В составе победителей Алекс Броадхёрст, Иван Мищенко, Сергей Дубакин, Олег Ли, Кирилл Слепец. У проигравших шайбами отличились Борна Рендулич, Ник Меркли и Макс Эллис.

Таким образом, после сегодняшней игры у хабаровчан два поражения и две победы с момента старта КХЛ. Такой же расклад у «драконов».

В параллельной встрече «Адмирал» обыграл «Сибирь» со счетом 2:0.

Фото: pixabay

# Хоккей

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