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Две крупные площадки для ожидания транспорта откроются в Бресте – председатель ГТК

15 сентября 2025 13:45
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Ситуация с очередями на границе остается сложной. Об этом Александру Лукашенко доложил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимиир Орловский. Сегодня проезд на территорию Евросоюза возможен через три пропускных пункта – два литовских, один латвийский. После закрытия Варшавой белорусско-польской границы эти направления приняли на себя основную нагрузку. Вопрос находится на контроле у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Две крупные площадки для ожидания транспорта откроются в Бресте – председатель ГТК-2

Как отметил Владимир Орловский, усугубляет ситуацию тот факт, что сопредельные стороны не придерживаются условий соглашений по оформлению транспорта. Несмотря на усиленный режим работы наших таможенников, ежедневно в очереди – около 400 грузовых автомобилей, а ожидание выезда составляет до 7 суток.

Литва и Латвия не пропускают на свою территории и половины автомобилей, следующих из Беларуси в Европу. При этом наши профильные ведомства готовы возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение. 

Что там поляки чудят? Председатель ГТК доложил Лукашенко о ситуации на белорусской границе.

Две крупные площадки для ожидания транспорта откроются в Бресте – председатель ГТК-4

Подробностями общения с главой государства Владимир Орловский позже поделился с прессой. В развитие темы электронной очереди добавил: сегодня рассматривается возможность создания еще более прогрессивной системы, которая даст возможность дистанционной регистрации. Также продолжается работа по совершенствованию зон ожидания. 

Две крупные площадки для ожидания транспорта откроются в Бресте – председатель ГТК-6

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
На площадках создали все условия для ожидания пересечения границы, начиная от санитарных условий, кафе, Wi-Fi, охрана. Две крупные площадки – заканчиваем строительство в Бресте, перед пунктом пропуска «Козловичи» для грузовиков. Площадка будет –  порядка 800 машиномест для фур. 

И в декабре 2025 года сдадим площадку перед пассажирским пунктом пропуска «Варшавский мост». Это самое напряженное место, где уже последние два месяца очереди достигали до 8-10 дней ожидания. 

Уже несколько лет контактов по линии таможенной службы ни с Польшей, ни с Литвой, ни с Латвией у нас практически нет. Остались только контакты непосредственно на линии границы, в пунктах пропуска, и то, которые связаны с техническими вопросами. Поэтому сейчас мы видим, как действует сопредельная сторона, и действуем сами, только реагируя уже на их действия.

Еще один вопрос, обозначенный Президентом, – правоохранительная деятельность ГТК. Благодаря работе таможенных органов было возбуждено 234 уголовных дела о незаконном перемещении через границу и обороте наркотиков. Изъято более тонны психотропов, почти 8 тысяч единиц лекарственных препаратов, содержащих такие вещества, а также оружие, составные части к нему и патроны. Как отметил Александр Лукашенко, это обеспечение безопасности Союзного государства. 

# Государственная граница Беларуси # Граница # Владимир Орловский

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