Две крупные площадки для ожидания транспорта откроются в Бресте – председатель ГТК

Ситуация с очередями на границе остается сложной. Об этом Александру Лукашенко доложил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимиир Орловский. Сегодня проезд на территорию Евросоюза возможен через три пропускных пункта – два литовских, один латвийский. После закрытия Варшавой белорусско-польской границы эти направления приняли на себя основную нагрузку. Вопрос находится на контроле у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва и Латвия не пропускают на свою территории и половины автомобилей, следующих из Беларуси в Европу. При этом наши профильные ведомства готовы возобновить работу в любом пункте пропуска, если соседи примут такое решение.

Как отметил Владимир Орловский, усугубляет ситуацию тот факт, что сопредельные стороны не придерживаются условий соглашений по оформлению транспорта. Несмотря на усиленный режим работы наших таможенников, ежедневно в очереди – около 400 грузовых автомобилей, а ожидание выезда составляет до 7 суток.

Подробностями общения с главой государства Владимир Орловский позже поделился с прессой. В развитие темы электронной очереди добавил: сегодня рассматривается возможность создания еще более прогрессивной системы, которая даст возможность дистанционной регистрации. Также продолжается работа по совершенствованию зон ожидания.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

На площадках создали все условия для ожидания пересечения границы, начиная от санитарных условий, кафе, Wi-Fi, охрана. Две крупные площадки – заканчиваем строительство в Бресте, перед пунктом пропуска «Козловичи» для грузовиков. Площадка будет – порядка 800 машиномест для фур.

И в декабре 2025 года сдадим площадку перед пассажирским пунктом пропуска «Варшавский мост». Это самое напряженное место, где уже последние два месяца очереди достигали до 8-10 дней ожидания.

Уже несколько лет контактов по линии таможенной службы ни с Польшей, ни с Литвой, ни с Латвией у нас практически нет. Остались только контакты непосредственно на линии границы, в пунктах пропуска, и то, которые связаны с техническими вопросами. Поэтому сейчас мы видим, как действует сопредельная сторона, и действуем сами, только реагируя уже на их действия.

Еще один вопрос, обозначенный Президентом, – правоохранительная деятельность ГТК. Благодаря работе таможенных органов было возбуждено 234 уголовных дела о незаконном перемещении через границу и обороте наркотиков. Изъято более тонны психотропов, почти 8 тысяч единиц лекарственных препаратов, содержащих такие вещества, а также оружие, составные части к нему и патроны. Как отметил Александр Лукашенко, это обеспечение безопасности Союзного государства.