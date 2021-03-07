Что выявил коронавирус в белорусской системе здравоохранения? Рассказывает Елена Богдан

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, что выявил коронавирус в белорусской системе здравоохранения. Вадим Щеглов, ведущий:

Что радует в последнее время?

Мы четко понимаем, что система здравоохранения сработала, ресурсов хватило Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Первое, что радует, — это то, что заболеваемость коронавирусом идет вниз. Наша система здравоохранения возвращается к обычной жизни. Мы начинаем оказывать плановую медицинскую помощь, мы начинаем в поликлиниках диспансеризацию. Знаете, еще то, что сейчас находимся на этапе подведения итогов работы и Министерства здравоохранения, и всей системы за год. Мы четко понимаем, что система сработала, ресурсов хватило. Вадим Щеглов:

Какую оценку вы поставите системе и медицинским работникам за этот год?

Елена Богдан:

Как человек, участвующий в принятии решений, в выработке стратегии, как человек, который видел, как система реагировала на все поручения, на все сложности, на все вызовы, как сейчас модно говорить, прошлого года, я хочу сказать, что оценка достаточно высокая. Вадим Щеглов:

Вы сказали, что возвращаются к обычной жизни больницы. Не рано ли? Ведь еще статистика по заболеваемости достаточно высокая. Больше 1000 случаев в сутки. «Сегодня мы можем себе позволить вывести из работы коронавирусные стационары» Елена Богдан:

Статистика высока, я с вами согласна. Но мы проходили уже такой период. У нас был первая волна. После первой волны, когда мы пошли вниз по заболеваемости, мы возвращали наши учреждения к обычной жизни. Это тоже необходимо, потому что несмотря на то, что у нас есть коронавирус, у нас есть и другие заболевания. Пациенты продолжают болеть онкологическими заболеваниями, кардиологическими, пульмонологическими, абсолютно всем профилем. Поэтому использовать промежуток, когда пошла заболеваемость вниз, до начала массовой вакцинации мы должны максимально пригласить, провести обследование и лечение тех пациентов, которые нельзя сказать, что были отодвинуты, но система здравоохранения работала по приоритетам. Что сегодня было более важно для сохранения здоровья и жизни, на то и были нацелены наши ресурсы. Сегодня мы можем себе позволить вывести из работы коронавирусные стационары, центральные районные больницы, наши крупные учреждения Минска, областные учреждения. Мы сейчас должны максимально оказать помощь тем пациентам, которые ожидали этой помощи.

Вадим Щеглов:

Какие проблемы коронавирус вскрыл в нашей белорусской медицине? Все виды медицинской помощи финансируются из бюджета. Это большой плюс, но с другой стороны, это огромная финансовая нагрузка на систему здравоохранения Елена Богдан:

Прежде, чем говорить о проблемах, я бы рассказала о плюсах, которые показал коронавирус в нашей системе здравоохранения. Когда я буду говорить о плюсах, наверное, проблемы будут видны и сами. У нас достаточно коечного фонда. Вадим Щеглов:

Иногда даже предостаточно.

Елена Богдан:

Иногда даже предостаточно. Это слова международных экспертов, которые считают, что коечный фонд должен быть гораздо меньше, больше ресурсов должно уходить на первичную медицинскую помощь, на медико-социальную помощь, на сопровождение пациентов. Кстати, ВОЗ несколько лет назад, я участвовала в группе экспертов ВОЗ, она начала разрабатывать очень интересный подход, который называется «Сочетанное комплексное предоставление медицинских услуг». На самом деле для стран постсоветского пространства, тем более для Республики Беларусь, ничего нового в этом подходе нет. Потому что начинается с амбулаторно-поликлинического звена с рождения ребенка и заканчивается паллиативной и медико-социальной помощью фактически до ухода из жизни человека. Это просто преемственность между этими звеньями. У нас все виды медицинской помощи финансируются сегодня из бюджета. С одной стороны, это для нас большой плюс. С другой стороны, проблема в том, что это огромная финансовая нагрузка на систему здравоохранения. Учитывая, что у нас система здравоохранения государственная, то, естественно, нам потребовалось дополнительное выделение ресурса. Здравоохранение в прошлом году было той отраслью, которая получила все (от начала и до конца), что было необходимо.